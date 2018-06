MINISTARSTVO POTVRDILO: Prepolovit će broj zanimanja s beneficiranim radnim stažem

Za čak 43 radna mjesta više u Hrvatskoj neće biti beneficiranog radnog staža, a za njih 22 stupanj beneficije će se smanjiti.

Prema važećem Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem zaposlenici 95 radnih mjesta imaju pravo na beneficirani radni staž, no to će se uskoro promijeniti pa će tako 43 radna mjesta biti uklonjena s te liste, a za 22 smanjit će se stupanj beneficije. Informacija je to potvrđena u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava koje je obrazac o procjeni učinaka izmjena spomenutog zakona, dok se sam zakonski tekst uskoro očekuje.

Jutarnji list piše kako sva 43 radna mjesta koja se uklanjaju s liste više ne postoje te da je riječ o radnim mjestima u rudnicima, željezarama, proizvodnji olovnih akumulatora, ferolegura i elektroda, nemetala, vatrostalnog materijala…

Proscjene na kojima se temelje izmjene napravio je Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu koji u svom eleboratu navodi kako će za 22 radna mjesta smanjiti beneficije prije svega zbog modernizacije proizvodnje, zbog koje se smanjuje rizik od bolesti.

U sektoru cestovnog prometa beneficije će se smanjiti samo vozačima teškog teretnog vozila dopuštene mase od 7,5 tona ili veće. Dosad su za odrađenih 12 mjeseci dobivali 15 mjeseci staža. Sada će dobiti mjesec manje. Vozačima autobusa i tramvaja koji su dosad imali za 12 odrađenih mjesci 14 staža beneficije ostaju iste.

Za 11 zanimanja isti stupanj

Povećani staž smanjuje se i na većem broju radnih mjesta u željezničkom prometu (strojovođe, manevristi, prometnici, pregledači vagona) te na određenom broju radnih mjesta u brodogradnji, kao što su zaposlenici koji rade na čišćenju hrđe i premazivanju brodskih elemenata (umjesto četiri, na 12 odrađenih mjeseci imat će dva dodatna mjeseca staža), zatim brodomonterima, brodoskelarima i elektrozavarivačima, piše Jutarnji

Beneficije ostaju za svih 11 zanimanja koja će i nadalje imati isti stupanj povećanog staža (plesači, operni solisti, ronioci, nastavnici padobranstva, piloti i drugi). Riječ je o povećanom stažu za dodatnih šest mjeseci u odnosu na odrađenu godinu. Na listu zanimanja dodani su i voditelji kabinske posade zrakoplova te članovi posade, koji će, po novom, dobivati tri dodatna mjeseca staža za svaku odrađenu godinu.