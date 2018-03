MILANOVIĆ PROZVAO HDZ: Šutjeli su k’o zaliveni kad su banke eksperimentirale u Hrvatskoj

Premijer Zoran Milanović u petak je prozvao HDZ-ovce da su 2006. i 2007., dok su bili na vlasti, šutjeli “kao zaliveni” i nisu upozorili građane na plasman “polutoksičnih proizvoda banaka koje su eksperimentirale u Hrvatskoj”, ističući da Vladin prijedlog rješavanja kredita u ‘švicarcima’ ide za tim da se građanima olakša život.

“Situacija je bila napeta od prvog dana, jer je neko tko je bio na vlasti 2006. i 2007. godine, a to su isti ljudi iz HDZ-u koji su tada šutjeli kao zaliveni, nisu upozorili građane na plasman polutoksičnih proizvoda banaka, koje su eksperimentirale u Hrvatskoj i Mađarskoj, jer nisu mogle u Njemačkoj. Je li to zločin – nije, je li to muljaža – je. I to tako treba nazvati”, istaknuo je Milanović u Slavonskom Brodu.

Građani će vratiti kredit, samo da ih se manje guli

Nužnim je ocijenio podjelu odgovornosti za rješavanje problema do kojih su doveli krediti u ‘švicarcima’, jer se ne mogu građani “na 20 do 30 godina praktično odreći života”. “To nije kratkoročna pozajmica, ljudima je to život, ugušeni su. Radimo tako da tri puta mjerimo i jednom režemo. Nismo išli đonom. Vidimo da (banke) mogu i moraju. I građani će vratiti kredit, nema bijega od toga, samo da se manje guli”, poručio je Milanović.

Ustvrdio je kako Vladin zakonski prijedlog ide za tim da se olakša život značajnijem broju ljudi, ističući da je puno razgovarao s ljudima iz struke, ali da se uvijek nude neka polovična rješenja. “Tko zarađuje – banke, tko ima bonuse – bankari. Za takve u Hrvatskoj ja ne radim i nisam nikad radio. Istovremeno sam imao strpljenja i razumijevanja, da ne bismo benzinom gasili lagani požar”, naglasio je.



“Onda ćemo se, obećajem, bez obzira na austrijske i talijanske ministre, pozabaviti pitanjem da gospoda objasne koji je to rizik zbog kojeg Hrvati na cjeloživotni kredit plaćaju 6, a neki drugi 2 do 3 posto kamata. Da objasne da to bude jasno svakome”, dodao je.

Banke su se oglasile te tvrde kako su (sada) spremne na dijalog

Milanović je odbacio oporbene prozivke da su aktualne Vladine socijalne mjere zapravo predizborni trik. “Za to se ne zadužujemo, za to morate imati malo mozga u glavi. To nije dizanje plaće 20 posto u javnom sektoru pred izbore. Mi tako ne radimo. Ove mjere neće rezultirati ni jednim izravnim opterećenjem proračuna.