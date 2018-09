MALE PLAĆE, A NA CIJENAMA NAS DERU: I Britanci imaju jeftiniju hranu od nas, a po jednoj stvari smo među tri najskuplje europske zemlje

Od 2000. do danas hrana je u Hrvatskoj poskupjela za 45 posto, režije za 77 posto, a troškovi zdravstva 123 posto.

Hrana i piće jeftininiji su u čak 12 europskih zemalja nego u Hrvatskoj, uključujući i Španjolsku i Veliku Britaniju. Po cijenama televizora, računala i mobitela Hrvatska je među tri najskuplje zemlje u Europi, a Hrvati režije danas plaćaju 77 posto skuplje nego prije 20 godina. Pokazuje to najnovije istraživanje Eurostata u kojem se također navodi kako je od 2000. do danas hrana poskupjela za 45 posto, režije za 77 posto, troškovi zdravstva 123 posto, te na kraju i alkohol i cigarete za 105 posto.

DRŽAVA SE POBRINULA DA PROSJEČAN ČOVJEK OVDJE NE ŽIVI, VEĆ ŽIVOTARI: Pogledajte usporedbu troškova života ’90. i danas

U Hrvatskoj čak trećina plaće odlazi na hranu, a stručnjaci kažu kako se razlozi za to nalaze i u činjenici da sami ne proizvodimo dovoljno. “Mi smo jedina mediteranska cijena koja mora uvoziti hranu jer se velik dio hrane potroši u turističkoj sezoni. Hrvatski PDV na sve prehrambene proizvode je dosad bio 25 posto. Sad se govori o nekim pojedinačnim snižavanjima, dok prehrambeni proizvodi imaju PDV ispod 10 posto, u nekim zemljama i sedam posto, što bitno snižava troškove hrane”, ističe ekonomski analitičar Damir Novotny.

Kad se gledaju ukupne cijene, Hrvatska se smjestila debelo ispod prosjeka sa 63,7 posto. Za nijansu smo jeftiniji od Češke i Slovačke, ali po svemu su od nas povoljniji Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska i osobito Bugarska.

Trošarine na gorivo nas guše, a računala su nam daleko preskupa

Po cijenama mobitela, računala i televizora smo, pak, među tri najskuplje zemlje, a dodatno zabrinjava i to što čak 11 europskih zemalja jeftinije plaća komunikacije. Izvršni direktor Digitalne Hrvatske Đuro Lubura razlog za to pronalazi u nedostatku konkurencije. “Jedan operator ima 70 posto tržišta, što nikako nije dobro jer znamo da konkurencija potiče smanjenje cijena i poboljšanje usluge. A s druge strane imamo i velika opterećenja prema operatorima. Država na dosta strana nerazumno naplaćuje, od radiofrekvencijskog spektra koji je izrazito skup, iznad europskog prosjeka, do troškova za fiksne operatore prava prolaska kabela kroz zemljišta”, kazao je Lubura za RTL.

Kad je riječ o odjeći i obući, cijene su gotovo u cent iste kao i kod prosječnih Europljana pa u HGK navode kako smo prilično konkurentni. No, guše nas trošarine na gorivo i vozila jer koštaju gotovo 85 posto prosjeka Unije. To je jedan od glavnih razloga zbog kojeg nam je prosječni automobil u Hrvatskoj star 13 godina.

Dobra je vijest što nam je za europska mjerila stanovanje jeftino. Režije su nam, primjerice, na 42 posto od europskog prosjeka.