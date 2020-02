LOŠE VIJESTI ZA VOZAČE: Nakon pet tjedana pada cijena, gorivo je od danas opet skuplje. Benzin za 6 lipa po litri, a dizel još i više

Nakon pet tjedana pojeftinjenja, cijene se ponovo dižu

Cijene nafte na svjetskim tržištima prošloga su tjedna porasle, prvi put nakon pet tjedana pada, što se zahvaljuje očekivanjima da će OPEC dodatno smanjiti proizvodnju, a da će se potražnja oporaviti kada se zaustavi širenje koronavirusa.

Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna skočila 5,2 posto, na 57,32 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 3,6 posto, na 52,05 dolara.

Zbog toga je i cijena goriva u Hrvatskoj odmah skočila.

Stranica Cijene goriva, koja poskupljenje prati na terenu pokazuje kako je benzin poskupio za šest, dizel za osam, a autoplin za četiri lipe tako da se cijena eurosupera 95 kreće od 9,63 do 9,78, eurodizela od 9,20 do 9,37, a autoplina od 4,41 do 4,47 kuna.