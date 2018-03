Linić popušta bankarima i oko kamata?

Kad se prije pet mjeseci počelo govoriti o dodatnoj zaštiti potrošača izmjenama Zakona o potrošačkom kreditiranju, uzbunili su se mnogi duhovi (prvenstveno bankarski), ali sad se čini da su se predložene mjere poprilično razvodnile.

Naime, nakon odustajanja od ograničavanja minusa na tekućim računima građana, ministar Slavko Linić je navodno odustao i od jednadžbe prema kojoj se prosječne kamate na kredite građanima mogu uvećati za najviše jedan postotni bod, iako to stoji u posljednjoj javno dostupnoj verziji zakonskog prijedloga koji je pušten u javnu raspravu neposredno uoči lokalnih izbora, tvrdi Poslovni dnevnik.

Neslužbeno list doznaje da će najviše dopuštene kamate na stambene kredite moći biti za trećinu više od prosječne godišnje kamatne stope, što primjerice na prosjek od oko 5,3 posto znači mogućnost da bude 7 posto. Kod ostalih potrošačkih kredita pak najviša kamata ubuduće će smjeti biti upola, tj. 50 posto viša od prosječne. No, to neće vrijediti za one vrste kredita kod kojih bi ta računica rezultirala s više od 11 posto kamate.

Inače, Linić se u ponedjeljak sastao s predstavnicima potrošača i bankara, a s obzirom na dogovoreni termin idućeg sastanka, konačno rješenje kako će izgledati Zakon o potrošačkom kreditiranju ne treba očekivati ni do 15. srpnja. Ipak, u Vladi navodno planiraju da ZPK prođe barem prvo čitanje prije nego što se sabornici raziđu na godišnje odmore.