Kreće ljetna sezona, a još nemate blagajnu za fiskalizaciju? Imamo par savjeta.

Kao i svake godine, tako i ove, kreće još jedna ljetna sezona u kojoj očekujemo najviše turista do sada. Turisti imaju velika očekivanja i na kraju se postavlja samo jedno pitanje: „Jeste li spremni za novu ljetnu sezonu“?

Imate odličnu uslugu ili vrhunski proizvod kojeg prodajete i jedino što vam još nedostaje zadnji je korak prodaje i izdavanje računa. U moru raznih ponuda, vrlo je teško odlučiti što je najbolje za vas i koja će fiskalna blagajna zadovoljiti sve vaše potrebe ali i potrebe vaših kupaca jer oni na kraju moraju biti zadovoljni i sretni. Pročitajte naše savjete i informacije, te se na vrijeme pripremite za svoje goste ili kupce.

Vrhunska podrška i usklađenost sa zakonom

Fiskalna blagajna za sezonu trebala bi biti profesionalno pripremljena od strane stručnjaka, te bi takva kasa trebala raditi bez problema, no što ako ipak dođe do ljudske pogreške i negdje odjednom zapne? Pred vama su kupci, čekaju, svakim trenom su sve nervozniji, a vi si ne možete pomoći. U takvim situacijama je vrlo bitno imati vrhunsku podršku koja može reagirati odmah.

Jedno od najpopularnijih Hrvatskih rješenja za blagajne SMART & THOR programska rješenja imaju vrlo profesionalnu i brzu podršku s opcijom od 0 do 24h. Također, spomenuti brend pazi na usklađenost sa zakonom, pa se njihovi korisnici ne moraju brinuti hoće li njihov program proći inspekcijski nadzor ako dođe do njega. Podrška se odvija preko interneta, pa u slučaju eventualne pogreške imaju mogućnost reagirati odmah.

Prilagođavanje blagajne vašim potrebama

Vrlo je bitno da, kada se odlučite za neku blagajnu imate tzv. „full service“ uslugu. To znači da tvrtka od koje ste uzeli najam blagajne unese FINA certifikat, cjenik i napravi inicijalnu instalaciju blagajne. Ukoliko se odlučite za jeftiniju verziju blagajne koju morate instalirati sami, računajte na nekoliko sati mukotrpnog postavljanja sustava, a to vrijeme bi mogli posvetiti drugim, važnijim stvarima poput uređenja lokala i sl. Prepustite instalaciju i unos parametara stručnjacima jer ćete samo tada biti sigurni da je sve postavljeno i spremno za rad.

Već smo ranije spominjali da se u ovom segmentu posebno ističe jedan brend, a to je SMART & THOR programska rješenja koji osim unosa podataka i instalacije, rade i besplatne edukacije za svoje korisnike.

Program i oprema po vašoj mjeri



U redu! Dogovorili ste program i sve uvjete. Sad je još samo bitno da možete uzeti i uređaj koji je baš po vašoj mjeri. Bez brige jer SMART & THOR ima rješenje i za to. Na njihovoj stranici možete pronaći sve: All in One kase na dodir, tablete, računala, monitore, sustave za daljinsko naručivanje i sl. Vrlo je važno odabrati uređaj koji će raditi besprijekorno na uzavrelom sezonskom suncu.

Za kraj vrlo je važno napomenuti da razmislite o brendu koji ima dugačku prošlost, velike korisnike i vrhunske stručnjake. Samo tako ćete se moći opustiti i raditi ono što stvarno trebate, a to je prodaja svojih sezonskih usluga ili proizvoda koje će naši turisti nositi sa sobom, a uspomene iz Hrvatske će prepričavati još godinama.

Kako bi se to i ostvarilo provjerite odmah njihovu web stranicu gg-grupa.eu ili im se obratite direktno na mail: prodaja@gg-grupa.eu.