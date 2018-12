KOMPANIJE AGROKORA PROMIJENILE SU IME: Evo kako se od danas zovu Konzum, Jamnica…

Krovna kompanija Agrokor d.d. neće koristiti ime Agrokor, a promjena imena očekuje se do kraja siječnja

Buduća zrcalna društva Grupe Agrokor, osim Agrokora d.d., koja su do sada bila registrirana kao tvrtke pod generičkim imenima dobila sa zadnjim danom ove godine i službeno nova imena. Nova imena društava koja će početi s operativnim poslovanjem po završetku implementacije nagodbe vjerovnika Agrokora sastoje se od starog imena i dodatka plus kao što je na primjer Konzum plus, Jamnica Plus i drugo, prenosi tportal.

Očuvanje imena

Iako će sjedište svih novih društva biti u Zagrebu, po implementaciji nagodbe sjedišta će biti vraćena u gradovima u kojima su sada.

‘Staro ime zadržano je u nazivima novih tvrtki radi očuvanja vrijednosti snažnih brendova ovih kompanija, koje će i nakon implementacije nagodbe nastaviti nastupati na tržištu pod sadašnjim brendovima’, ističe se u priopćenju iz Agrokora.

Krovna kompanija Agrokor d.d. neće koristiti ime Agrokor, a promjena imena očekuje se do kraja siječnja. Promjena imena je dio procesa implementacije nagodbe vjerovnika Agrokora, koji bi trebao biti završen do kraja prvog kvartala 2019. godine, a istovremeno se provodi i poslovno restrukturiranje kompanije.

Rezultati u 2018. godini

U deset mjeseci 2018. godine Agrokorove kompanije imale su ukupan prihod od oko 20 milijardi kuna, dok je operativna dobit dosegla iznos od 1,7 milijardi kuna. Najveći doprinos operativnom rezultatu dale su kompanije iz područja prehrane, čija je dobit iz operativnog poslovanja bila za gotovo 70 milijuna kuna veća od plana, te maloprodaja i veleprodaja koja je ostvarila 28,7 milijuna kuna veću dobit iz operativnog poslovanja od planirane.

Konzum je u prvih deset mjeseci ove godine plan premašio za čak 50 posto te je realizirao gotovo 430 milijuna kuna dobiti iz operativnog poslovanja.