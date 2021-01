‘KLINCI’ S REDDITA IZAZVALI KAOS I NARUGALI SE WALL STREETU: Dionica gubitaške firme skočila za 1.700 posto, a iza svega stoji luda priča

Ekipa mladih ulagača s Reddita počela je mahnito kupovati dionice GameStopa, tvrtke koja je poslovala isključivo fizičkim putem nagomilavši ogromne gubitke, pa je od početka godine vrijednost dionica narasla čak za 1700 posto

Neočekivani rast vrijednosti dionica GameStopa, američke lanca trgovina koji prodaje videoigre i opremu za gaming, pripisuje se grupi mladih ulagača koji, nasuprot velikih burzovnih igrača s Wall Streeta, djeluju putem online platforme Reddit, odnosno njene podstranice WSB (WallStreetBets) gdje sudionici raspravljaju o trgovanju dionicama i opcijama.

Ta je ekipa odjednom počela mahnito kupovati dionice GameStopa, tvrtke koja je poslovala isključivo fizičkim putem, preko prodajnih mjesta u velikim trgovačkim centrima, a proteklih je godina gomilala ogromne gubitke. CNN Business piše o čemu se točno radi i kojem smjeru ide ova operacija mladih i “buntovnih” ulagača s Reddita koja je izazvala bijes “vukova” s Wall Streeta.

TEŠKO VAM JE RADITI OD DOMA? Stare iskusnjare s Reddita imaju nekoliko savjeta za vas koji će vam sigurno olakšati život

Tko je tko?

S jedne strane je grupa uglavnom mladih trgovaca koji se koordiniraju na Redditu kako bi povećali cijenu dionica tvrtki koje se očajnički bore za preživljavanje na tržištu kao što su GameStop, BlackBerry, Macy’s i AMC. Barem jedan korisnik Reddita objavio je da je svojim dobicima od dionica GameStopa otplatio tisuće dolara studentskih kredita.

S druge strane su hedge fondovi i kratke prodavače (short-sellers) koji su se kladili da će dionice tvrtke pasti. Oni su elita s Wall Streeta, ona vrsta investitora na čije se odluke oslanjaju i o kojima ovise milijuni ljudi. Njih su mnogi Milenijalci i Zoomeri (Gen Zers, pripadnici tzv. Generacije Z, rođeni koncem 1990-ih) prezirali jer su stvorili financijski sustav koji je doveo do globalne financijske krize 2008. godine. Dakle, generacijski sukob na čijem smo vrhncu jer je GameStop od početka siječnja na burzi narastao za više od 1700 posto. Ovoga tjedna su čak i SEC (Američka komisija za reguliranje i trgovinu vrijednosnim papirima) i Bijela kuća objavili kako pažljivo prate ovu situaciju.

I VODA JE POSTALA ROBA: Od ovog tjedna se njome trguje na američkoj burzi; Dvije milijarde ljudi trpi nestašice

Zašto GameStop?

Popularna Redditova podstranica WSB obožava ciljati kratke prodavače (short selling podrazumijeva negativno trgovanje, short selleri umjesto da “kupuju nisko, a prodaju visoko” rade obrnuto ostvarujući profit na promjeni cijena), a ekipu koja se tamo okuplja opisuje se kao “krvopije” čije su taktike vrlo unosne. No, zašto su izabrali GameStop? Očekuje se da će ta tvrtka izgubiti novac ove i sljedeće godine, a rast prodaje im je usporen jer malotko sada ide u trgovačke centre kupovati videoigrice ili igraće konzole. Ipak, ekipa je ustvrdila da je GameStop ozbiljno podcijenjen, pogotovo sada u doba pandemije kada su videoigre postale jedna do glavnih aktivnosti.

Nagli rast vrijednosti dionica GameStopa započeo je iz opravdanog razloga. Tvrtka je 11. siječnja objavila da je u svoj odbor uključila tri nova direktora, među kojima i suosnivača Chewyja Ryana Cohena. Investitorima se svidjelo što Cohen GameStopu donosi prijeko potrebno digitalno iskustvo dok se trgovina videoigrama gotovo posve seli na internet, a trgovački centri nastavljaju pad. Istog dana kada se Cohen vratio u GameStop, dionice su porasle za nešto manje od 13 posto. Dva dana kasnije za dodatnih 57 posto, zatim 27 posto, pa dva dana zaredom po 10 posto, onda trećeg dana za 51 posto. Ovoga tjedna vrijednost dionica GameStopa narasla je najprije za 18, potom za 93 posto, a u srijedu za nevjerojatnih 134 posto. Razlog je dvojak, piše CNN Business. Investitori koji su slijedili Reddit grupu kupili su gomilu GameStop opcija, a kratkoprodavači su morali kupiti dionice kako bi pokrili svoje izgubljene ponude. Ukratko: prije godinu dana jedna dionica GameStopa koštala je oko 4 dolara, a sada vrijedi 200 dolara.

Nije u igri samo GameStop

Slična se priča odigrala i s dionicama AMC-a, lanca kinodvorana koji je također uništila pandemija. Dionice te nove “igračke” ekipe s WSB-a u srijedu su narasle za 200 posto nakon što se ekipa s Reddita i investitori u Robinhoodu (aplikacija za online ulaganje) bacila na te dionice. I AMC i GameStop u srijedu su tako brzo narasli na burzi da su zbog njih pokrenuti automatski mehanizmi zaštite od nestabilnosti.

Zašto se to sada događa?

Način na koji ljudi trguju dionicama preokrenuo se s rastom besplatnih aplikacija poput Robinhooda. Ta je tehnologija demokratizirala ulaganje, pružajući ulagačima da iz fotelje, daleko od tradicionalnih banaka, dobiju slobodan pristup sofisticiranim instrumentima trgovanja. Možete platiti analitičaru da vam kaže koje dionice kupiti ili možete otvoriti Reddit račun i pratiti forume poput WSB-a. Milijuni mladih ljudi odlučuju se za ovo drugo, što je dijelom razlog naglog rasta GameStopa i AMC-a koji je iznenadio veterane s Wall Streeta.

PRAVI VUK S WALL STREETA O BITCOINU: ‘Radi se o velikoj prijevari. To je balon koji će svakog trenutka eksplodirati’

Što je opcija?

Opcije su oklade koje investitori stavljaju na dionicu, omogućujući njihovu kupnju (opcija “call”) ili prodaju (opcija “put”) po određenoj cijeni. To omogućava ljudima da se klade na to hoće li dionica rasti ili padati. Ulagači mogu stavljati relativno jeftine opcije i prodavati ih kad im vrijednost počne rasti ili kad se cijena dionica približi njihovoj opkladi. Iako kupnja i prodaja opcija nije isto što i kupnja i prodaja dionica, velike količine opcija mogu povećati ili smanjiti dionice.

U slučaju GameStopa i ostalih dionica na koje cilja ekipa s WSB-a, trgovci nastavljaju kupovati opcije, prisiljavajući ulagače koji prodaju te opcije da zaštite svoje oklade otkupom dionica GameStopa.

Što je kratka prodaja?

Kratki prodavači (short-sellers) su investitori koji se klade da će dionica pasti. Oni posuđuju dionice za prodaju na tržištu uz obećanje da će ih kasnije otkupiti. Ako dobiju okladu, prodali su visoku, a kupili nisku i odlaze s novcem u banku. Ako izgube okladu, to se naziva kratkim pritiskom, a svoje gubitke često štite kupujući više dionica tvrtke na koju se klade.

Kratko zanimanje za GameStop poraslo je potkraj prošle godine jer su se ulagači kladili protiv potencijalne zarade tvrtke. Tada su se kratki prodavači počeli štititi kupujući više dionica kako bi nadoknadili svoje sve veće gubitke.

Potpirivanje vatre

WallStreetBets (WSB) s više od dva milijuna sljedbenika, prepun je postova u kojima se potiče dobitak dionica i širi nemala količina pravednog bijesa.

“Ono što mislim da se događa jest da vi momci stvarate takav utjecaj da ste zabrinuli ove debele mačke koje se sada moraju pokrenuti i početi raditi kako bi zaradile za život”, napisao je ovoga tjedna jedan moderator u grupi dodavši da “Wall Street više ne ignorira vašu prisutnost”. Elon Musk obratio im se u utorak na Twitteru tvitnuvši tek jednu riječ – “Gamestonk!” (igra riječ s nazivom Gamestopa, stonk znači smrdljivac, ali se koristi i kao “topmnička vatra”). Poznati investitor i bivši direktor Facebooka Chamath Palihapitiya brani, pak, fenomen ulaganja koji se razvio na redditu.

“Ovi klinci imaju hrabrosti učiniti to transparentno na forumu”, kazao je Palihapitiya dodavši kako taj fenomen vjerojatno neće brzo nestati.

Nije li ovo balon?

Sigurno jest. Postoji argument da je GameStop bio podcijenjen, ali rijetko tko vjeruje da ima temelja u rastu cijena dionica GameStopa, BlackBerrya, Macy’s, AMC-a ili bilo koje druge tvrtke koju WSB promovira. U jednom trenutku morat će se suočiti sa stvarnošću. No to i jest problem s takvim mjehurićima, da se prerano napušu. Dakle, GameStop će nastaviti rasti… sve dok više ne bude mogao. To je sada rat nove škole protiv stare, amatera protiv profesionalaca, pobunjenika protiv establishmenta. Trenutno u tom ratu klinci pobjeđuju, ali kao i svi mjehurići, i ovaj će u jednom trenutku puknuti, piše CNN BUsiness.