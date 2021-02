KLINCI S REDDITA IMAJU NOVU METU NA WALL STREETU – SREBRO: ‘Ako se pokaže da ga je više na papiru nego u stvarnosti, zlato je sljedeće na redu’

Cijena srebra dosegla je u ponedjeljak najvišu razinu u posljednjih pet mjeseci nakon što se internetski trgovinski rat između korisnika Reddita i hedge fondova s ​​Wall Streeta prelio na tržište plemenitih metala, prenosi The Week.

Podsjetimo, prošlog tjedna je cijena dionica američkog lanca trgovina videoigara GameStop naglo porasla nakon što se Reddit forum WallStreetBets suprotstavio velikim hedge fondovima koji su mu spuštali cijenu. Sad se “mali” investitori na WallStreetBets udružuju kako bi novac uložili u srebro, što je, čini se, novi pokušaj nanošenja štete velikim bankama za koje vjeruju da umjetno ruše cijene”, piše CNN.

Cijene srebra brzo su se popele i do 30 dolara za uncu (28,34 grama), što je bila njegova najviša vrijednost u proteklih osam godina. Nakon što su investitori zabilježili profit, u utorak je ipak došlo do pada i to od 1,7 posto pa je trenutačna cijena 28,48 dolara za uncu.

Članovi foruma WallStreetBets tvrde da je tržištem srebra teško manipulirati, a skok cijene ovog metala mogao bi naštetiti velikim igračima s Wall Streeta.

I bitcoin milijarderi, blizanci Winklevoss, koji su slavno tužili Marka Zuckerberga zbog navodne krađe ideje za Facebook, tweetali su svoju podršku za WallStreetBets.

Tyler Winklevoss rekao je da je napad na cijenu srebra “bijes protiv stroja”, što mnogo bolje zvuči u originalu – rage against the machine. No, poantu shvaćate.

U međuvremenu Cameron Winklevoss je napisao da se posljedice ovog “biznisa” ne smiju podcijeniti, te pritom dodao: “Ako se pokaže da postoji više srebra na papiru nego stvarnog srebra, isplate će biti goleme, i vjerujte da će tržište zlata biti sljedeće na redu.”

The ramifications of a #silversqueeze cannot be underestimated. If it’s exposed that there are more paper claims on silver than actual silver, not only would payoff be enormous, but gold would be next. #Bitcoin fixes this.

