‘KAVA KOJA JE KOŠTALA MARKU SAD KOŠTA JEDAN EURO’: Guverner HNB-a razbio mit o uvođenju eura koji Hrvate jako muči

Najavio je i akcije kojima će spriječiti da trgovci zloupotrebljavaju

Guverner HNB-a Boris Vujčić za HRT je komentirao podijeljenost Hrvata oko ulaska u eurozonu. Istaknuo je kako je prema anketama 52 posto građana za, a 40 protiv uvođenja eura.

“Daleko najznačajniji razlog zašto su protiv oni koji su protiv, otprilike tri četvrtine njih, zato što se boje da će jako rasti cijene nakon ulaska u Eurozonu…”, rekao je Vujčić, dodajući da je to mit.

“To jednostavno nije činjenica koja se dogodila u drugim zemljama, pa se neće dogoditi ni u Hrvatskoj“, rekao je Vujčić te pojasnio kako je za takvu percepciju jednostavno krivi mediji i anegdote kada se pita građane koji odgovaraju da je “kava koja je koštala jednu marku sad stoji jedan euro”.

Porasle su cijene, ali neznatno

“I to je istina, međutim, to sigurno nije zbog eura. Ono što pokazuju statistike da je u godini kad je uvođen euro u različitim zemljama prije nas, a već ih je 19 uvelo, u prosjeku su cijene porasle 0,23 postotna poena. Znači, jesu nešto, ali vrlo malo. A činjenica da je danas nešto jedan euro, što je bilo jednu marku, jednostavno je činjenica to da inflacija uvijek postoji. Ja kažem i pivo kraj Hrvatske narodne banke je koštalo 1998. duplo manje nego što košta danas”, slikovit je Vujčić.

Razumije strahove građana i ističe kako je prvi korak objasniti i educirati javnost, a potom uvesti i mehanizme zaštite kojima bi se spriječila prevara potrošača, odnosno zaokruživanje cijena na gore.

“Mi ćemo tražiti da se cijene i u kuni i u euru objavljuju barem šest mjeseci prije ulaska i barem šest mjeseci nakon ulaska u Eurozonu. Zajedno s udrugama za zaštitu potrošača ćemo organizirati i druge akcije, kako bi se takve stvari spriječile”, zaključio je Vujčić.