KASNE NA POSAO PA SE OPRAVDAVAJU: Iako poslodavci misle da su čuli sve izgovore, neki ih uvijek iznenade…

Iako poslodavci mahom već znaju sve izgovore radnika koji kasne na posao, neki ih ipak uvijek mogu iznenaditi.

Stara poslovica kaže – bolje ikad nego nikad. I upravo njom vode se brojni radnici pri dolasku na svoja radna mjesta. Točnije, dolasku s kašnjenjem.

Agencija CareerBuilder zabavila se malo s tisućom menadžera iz ljudskih resursa i s 800 radnika zaposlenih u privatnom sektoru u Sjedinjenim Državama i otkrila razloge koje radnici najčešće navode pravdajući šefovima kašnjenje na posao.

Većinu njih brojni su šefovi već odavno čuli. Tako je najčešći izgovor gužva u prometu (51 posto), “zaspao sam na posao” (31 posto), vrijeme (28 posto) i izgovor da su bili preumorni da bi uopće ustali iz kreveta (23 posto).



No, The Wshington Post navodi i nekoliko primjera istraživanja koji nisu toliko uobičajeni. Pa se tako radnici nerijetko izgovaraju na “jutranju mučninu” koja je problem kad je o muškarcima riječ budući da ne mogu ostati u drugom stanju. Neki su posegnuli i za izgovorom da ih je “astrolog upozorio na prometnu nesreću na autocesti, pa sam išao svim okolnim cestama zbog čega mi je trebalo sat vremena”. No, list piše kako im je najzanimljivije opravdanje od svih bilo ono jedne zaposlenice koja je rekla da kasni jer su joj se “lažne trepavice zalijepile na očima”.

Inače, kašnjenje nije mali problem u Sjedinjenim Državama. Gotovo 25 posto ispitanika u istraživanju reklo je da barem jednom mjesečno kasni na posao, a njih 12 posto kasne na tjednoj bazi. No, i 65 posto njih ostaje duže na poslu kako bi nadoknadilo svoje kašnjenje.