KAKO RADE TRGOVINE I CENTRI ZA BLAGDANE: Ako mislite još što kupovati, bolje požurite

Većina će osim za Božić biti zatvorena i za Stjepanovo, a za Badnjak raditi skraćeno

U vrijeme božićnih blagdana Badnjak (24.prosinca) Božić (25.prosinca) i Štefanje 26.prosinca većina trgovačkih centara radit će skraćeno radno vrijeme ili će biti zatvoreni.

Konzumove trgovine diljem Hrvatske za Badnjak će raditi od 07:00 do 17:00 sati, a na Božić i blagdan svetog Stjepana neće raditi.

Slično je i s Kauflandom koji će na Badnjak raditi od 07:00 do 16:00 sati, a na Božić i na blagdan Sv. Stjepana će biti zatvoren. Isto je i Tommyjem čije će trgovine na Badnjak raditi do 17:00 sati, a na Božić i sv. Stjepana bit će zatvorene.

Još kraće će raditi Lidl – na Badnjak do 14 sati, za Božić i blagdan Sv. Stjepana trgovine će biti zatvorene.

Kod trgovina Spara i Interspara situacija je nešto složenija. Neće raditi za Božić, za Badnjak će većina raditi skraćeno, a neki će raditi i za Stjepanovo, naravno skraćeno. Radno vrijeme vama najbižeg Spara možete provjeriti na njihovim stranicama.

Centri zatvoreni za Božić, a uglavnom i za Stjepanovo

Trgovački centri će biti zatvoreni za Božić, a neki neće raditi ni za blagdan Sv. Stjepana. Svi će i za Badnjak raditi skraćeno.

Radno vrijeme Arena Centra za Badnjak je od 09:00 do 17:00 sati, a iduća dva dana je zatvoren, baš kao i City Center One. U Avenue Mall Zagreb na Badnjak trgovine rade od 09 do 17 sati. Centar neće raditi za Božić, a za blagdan Sv. Stjepana radi će samo trgovine bio&bio, Muller i Konzum od 09.00 – 14:00 sati. Supernova Garden Mall na Badnjak će raditi do 18:00 sati, a na blagdan Sv. Stjepana od 8:00 – 14:00 sati radit će samo Interspar. Slično je i s ostalim Supernova trgovinama u Hrvatskoj.

Lumini centar u Varaždinu na Badnjak će raditi do 17 sati, na Božić će biti zatvoren (osim Cinestara), a 26. prosinca bit će otvoreni kafići i Cinestar. Portanova u Osijeku za Badnjak radi do 17 sati, a na Božić i dan poslije bit će otvoreni Cinestar i neki kafići.

Mall of Split će na badnjak biti otvoren od 9 do 17 sati. U Cinestar možete otići od 8 do 15.30, Interspar od 8 do 17.30, a Foodcourt bit će otvoren od 9 do 17 sati. Trgovine, Interspar i Foodcourt bit će zatvoreni na Božić, ali filmove možete pogledati od 14.30 do 23 sata u Cinestaru.