KAKO JE USPJELA SLAVONSKA TVRTKA? ‘2013. nismo imali ni jedan naručeni vagon, danas imamo prihode od 320 milijuna kuna i još ćemo rasti’

Proizvođač željezničkih vagona, tenkova i bojnih vozila tvrtka Đuro Đaković Specijalna vozila (ĐĐSV) iz Slavonskog Broda u posljednje vrijeme ostvaruje izuzetan rast poslovanja. Pritom gotovo čitanu proizvodnju izvozi, a i očekivanja za naredno razdoblje su optimistična.

Pojašnjavajući kako postižu uspjeh, šef Uprave ĐĐSV-a Bartol Jerković kazao je kako je pola željezničkog voznog parka u Europi staro i treba obnovu, te da je iskazivanje potrebe za obnovom krenulo 2011. od kada imaju kontinuiran rast narudžbi za 3,3 posto. Bitka s konkurencijom im, kaže, nije laka, no uspjevaju. Srećom ne stiže im, kao i drugima, iz Kine i Indije, jer je proizvodnja takvih dijelova kad je prijevoz u pitanju preskupa.

Rast od 10 posto

“Naša konkurentna prednost je što smo u stanju unutar godinu dana razviti i proizvesti novi tip ‘korisnički-krojenog’ vagona, par mjeseci brže od konkurencije. Tržište traži kvalitetu i nisku cijenu, ali je i brzina isporuke jedna od ključnih stvari za konkurentnost”, pojašnjava Jerković za Poslovni dnevnik.

Jerković kaže da su 2013. godine, kada nisu imali ni jednu narudžbu, odlučili da se moraju okrenuti izvozu. Kada su krenuli u takvu bitku s krizom, situacija se poboljšala. “Tada smo se jače okrenuli izvozu i već naredne godine je bilo isporučeno 100 vagona. Do 2016. je to naraslo na 260, a lani smo ugovorili 390 vagona. Očekivanja za 2018. su puno veća jer je već dosad ugovoreno 635 vagona. To je vidljivo i po prihodima koji su 2017. bili 290 milijuna kuna, a ove godine očekujem 10 posto više. Tijekom naredne godine se očekuje daljnji rast za 10-ak posto”, kaže Jerković za Poslovni.

Rastao i broj zaposlenih

S obzirom na milijunska ulaganja mogli bi pokriti i više narudžbi, a kaže da im je danas najpopularniji model na tržištu vagon za prijevoz kolutova limova za autoindustriju.

Željeznički dio im je kompatibilan s vojnim, a na MORH im otpadne do 5 posto prihoda.

Prije okretanja izvoznoj sceni imali su 400 zaposlenih, danas ih imaju 562