KAKO JE PROŠAO CRNI PETAK U HRVATSKOJ: Kupaca bilo više no lani, najviše su kupovali bijelu tehniku, no i bili nezadovoljni….

Kupaca bilo više no lani, najviše su kupovali bijelu tehniku, no i bili nezadovoljni postotkom sniženja, količinom ponuđene robe te ‘lažnim’ najavama trgovaca

U trgovačkim centrima u Hrvatskoj i ove je godine broj posjetitelja na Crni petak rastao, piše HRT koji je u emisiji “Dobro jutro Hrvatska” ugostio stručnjake vezano na tu temu. Marketinška stručnjakinja Dora Đurđević koj aradi u jednom od trgovačkih centara kaže kako su kod njih cijene u petak bile snižene do 50 posto, a da su posjetitelji najviše kupovali bijelu tehniku te dekoracije za nadolazeće blagdane.

Govoreći o samim sniženjima i komentarima nekih kupaca koji su čekali od ranog jutra, Đurđević je rekla kako je najčešće riječ o tome “koliko je fair play određeni trgovački centar, kakve informacije implementiraju u javnost i što daju u svojoj ponudi”.

Na pitanje kako određuju što će sniziti, kazala je kako je stvar ponude i potražnje. “Sezonski se zna kada se što snižava to se prati”, dodala je.

Unatoč malim sniženjima, potrošnja porasla

Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača kazala je kako su se kupci najviše žalili na na postotak sniženja i da nije snižena sva roba kako je najavljeno. Upozorila je kupce da se prvo upoznaju sa svojim pravima.

Usporedivši naš s američkim “Crnim petkom”, Knežević je rekla kako su kupci primijetili da ima premalo robe, da sniženja nisu velika i da je roba loša. Smatra da smo mi daleko od toga da velikim sniženjima privlačimo kupce na taj dan. No, unatoč tome, kaže, potrošnja je porasla za 20 posto u odnosu na 2017.

Stanje u ‘online kupovini’

Lucijan Carić, stručnjak za zaštitu informatičkih sustava osvrnuo se i na online kupovinu. “Smiješno je uspoređivati nas i najveću ekonomiju svijeta gdje je smišljena trgovina i marketinške metode koje se danas koriste u cijelom svijetu. U Americi je normalno da, ako netko kaže da jamči najnižu cijenu, to stvarno i jest tako. Prevara ima svugdje, ali kod nas ne postoji etični biznis. Mi smo zemlja za neetično i nepošteno poslovanje, ne za pošteno. I takav sustav gradimo’, dodao je.

Govoreći o on-line prevarama, Carić kaže da treba izbjegavati ponude gdje netko traži novac, pa tek onda nudi uslugu. Dodao je da u pravilu postoje načini kako se možete zaštititi – paypal je poprilično siguran, on štiti do određenog iznosa. Osobno radije kupuje putem interneta nego u trgovačkim centrima. Rekao je da ga kao kupca zanima da po povoljnoj cijeni nešto nabavi – ne istražuje je li stranica sigurna ili ne.

Kad je riječ o padu sustava tijekom online kupovine, Carić kaže kako je to realan problem.”‘Ljudi misle da je kupovina preko interneta vaš kompjuter. No nije – to su obično cijele mreže kompjutora koji stoje iza tog trgovca i ti sustavi koštaju i treba ih znati održavati. To ništa nije badava i nije trgovina preko interneta tako jeftina kao što ljudi misle. To su stvarni problemi, ali to je problem tog trgovca koji nije dimenzionirao sustave za to opterećenje, to je normalna stvar u informatici”, pojasnio je za HRT.