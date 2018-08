JE LI TURIZAM U HRVATSKOJ DOŽIVIO FIJASKO? ‘Nestala nam je špica sezone, nema overbookinga, a apartmani zjape prazni’

Turistički djelatnici tvrde da im je ove godine nestala špica sezone, borili su se, tvrde, i s lošim lipnjem, a slobodnog smještaja bilo je tijekom cijelog ljeta

Iako statistički podaci ne govore u prilog značajno lošijoj sezoni svi akteri izravno uključenji u ugostiteljstvo tvrde kako je Hrvatsku špica sezone zaobišla. Među njima je i direktor hotela Baška Voda Jakša Medić koji je za Slobodnu Dalmaciju izjavio kako ove godine očigledno nije bilo overbookinga ni špice sezone, i to svugdje jer je bilo prostora za “više”.

Turistička zajednica Makarska bilježi pad od nekih pet posto u odnosu na lani. Kada se pogleda stanje na 20. kolovoza 2017. godine, kada je u gradu pod Biokovom noćilo više od 15 tisuća gostiju, i usporedi s ovogodišnjih 14.370, na prvi bi se pogled reklo da situacija jest lošija.

Doda li se svemu da je samo broj onih registriranih kreveta narastao za 1600 jasno je da privatni iznajmljivači imaju prostora za lamentiranje nad nekim starim sezonama. Pritom još treba napomenuti da je iznos turističkog prometa nepoznat, a da su cijene snižavane pri čemu se dolazi do zaključka da ova sezona nikako nije bila dobra i da se realni pad generalno bilježi i u dvoznamenkastim ciframa, piše Slobodna.

Lani im sve išlo u prilog, ove godine doživjeli pad

Komentirajući ovu sezonu direktor Hotela Baška Voda, koji je ipak imao 2,35 posto veći promet kaže: “Lanjska 2017.godina ni u kojem slučaju ne bi mogla biti polazišna točka jer se radi o atipičnoj godini. Imali smo, zbog nesreće nekih drugih tržišta, povoljnu tržišnu poziciju, a u prilog nam je išlo i dugo, suho, toplo ljeto, što se pozitivno odrazilo na izvanpansionsku potrošnju. Utjecalo je i na duljinu, i na kvalitetu i na intenzitet sezone”.

“Mi smo bili na nekom nivou kao lani, ali nije to to. Tržišta s fiksnim zakupom se, naime, jako teško prodaju. Reaktivirala su se tržišta poput Tunisa i Maroka gdje se tjedan dana s avionskom kartom i polupansionom sada može naći već za 250 eura, a mi tome nikako ne možemo konkurirati”, poručili su, pak, iz Turističke agencije Delfin, dok u agenciji Siesta navode da im je sezona lošija u odnosu na pet prethodnih godina.

Lošiju uslugu i veće cijene turisti ne opraštaju

I vlasnik konobe Kalelarga Mario Tomaš potvrđuje da je ova godina bila lošija. Krenulo je, kaže, sjajno u svibnju, potom je, pak, podbacio lipanj pa negativno iznenadio srpanj dok su ugostitelje u kolovozu spasili Talijani. Pitanje je što će biti do kraja listopada do kada se produljila sezona. No, ni nje neće biti za sve, jer samo pogledom na Booking.com već sad se može vidjeti da se posljednjeg tjedna kolovoza može naći 22 posto raspoloživih kapaciteta, a samo tjedan poslije čak 43 posto.

Marko Luketina, direktor hotela Slavija, pak, kaže da je popunjenost dobra sve do sredine listopada i da oni ne bilježe pad, ali ističe: “svim hotelima koji su pružali lošiju uslugu, a povećavali cijene turisti neće oprostiti.”