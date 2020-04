IZNAJMLJIVAČI POSVAĐANI – JEDNI BI RUŠILI, A DRUGI ČAK I DIZALI CIJENU SMJEŠTAJA: ‘Ako odigramo pametno, možemo postati lideri’

‘Cijena će možda biti presudna onoj mrvici naših gostiju’, smatra savjetnica

Vlasnici soba, apartmana, kuća za odmor intenzivno se prepiru oko spuštanju cijena. Jedni bijesne na one koji panično ruše cijene, dok drugi, logikom “bolje išta nego ništa”, drastično spuštaju cijene iako svjesni da bi im se to moglo obiti o glavu.

Anamarija Cicarelli iz Interliga, savjetovališta za vlasnike obiteljskog smještaja za Slobodnu ističe kako takvo spuštanje nije ništa novo.

“To ne rade vlasnici boljih smještaja, koji su eventualno korigirali cijene 10-20 posto niže. No, iznajmljivači lošijih smještaja jednako su tako, shvativši da su ostali prazni, i prijašnjih godina spuštali cijene u srcu sezone. Samo su to prije radili u zadnji trenutak, a sada to čine puno ranije“., kaće i dodaje kako se sada zapravo događa ono što se očekivalo i prije epidemije.

Epidemija samo ubrzala očekivani proces

„Na tržištu će prestati biti konkurentni apartmani srednje kategorije, kojih ima najviše. Oni koji nisu superluksuzni, a nisu ni totalno loši. Recimo da su, u normalnim okolnostima, koštali do 70 eura. E, takvi će ići na drastičnije spuštanje cijena, smatra Cicarelli i dodaje kako gostima neće toliko biti važna cijena koliko sigurnost te da je zato drastično spuštanje kontraproduktivno. “Cijena će možda biti presudna onoj mrvici naših gostiju”, smatra.

‘Gost neće riskirati zdravlje za 10 eura’

“Sigurnost i zdravlje sada su na prvome mjestu. Gost neće riskirati 10-20 eura po danu radi svog zdravlja i zdravlja svoje obitelji“, kaže te pojašnjava: „I prije korone se nije preporučivalo njihovo pretjerano snižavanje, jer to stvara nepovjerenje kod gostiju, a pogotovo sad, u doba korone kad, ako iznajmljujete apartman za nešto više od 30 eura, sigurno nećete dezinficirati prostor nekim skupim dezinficijensom“.

Važnije promjene i izgledu i marketingu

Epidemija će, smatra, više toga promijeniti u samom izgledu smještaja ali i marketingu. „Kod uređenja treba voditi računa o tome da je što više glatkih, ravnih površina. Na cijeni je minimalizam, bez tepiha na podovima. Više će se cijeniti i poseban ulaz, bijela posteljina, o kojoj već godinama govorim. Uz to je jako bitno na koji će se način prezentirati kako smještaj tako i destinacija općenito. Primjerice, u slučaju Splita više nećemo stavljati fotografije prepunih Bačvica, nego ćemo destinaciju ilustrirati prizorima iz prirode, pa ćemo radije birati Kašjune, Marjan… „. kaže te dodaje da će se promijeniti i odnos prema gostima gdje bi do sada isticanu srdačnost i osobno dočekivanje gostiju trebalo zamijeniti self chec-in i check-out.

‘Ako odigramo pametno, možemo postati lideri’

Koliko god će ova sezona biti teška, ističe kako će najmanje izgubiti ono koji imaju stare goste, prvenstveno iz Njemačke, Austrije i Češke, ako te zemlje dopuste odlaske, a u svemu vidi i sjajnu priliku za Hrvatsku koja bi se, ističe, već iduće sezone mogla postaviti kao top-destinacija na Mediteranu.

“Italiji će trebati nekoliko godina da postane privlačna za neki duži boravak kao što je to bilo prije pandemije. Amerikanci koji idu dva tjedna po Europi, a do sada su tjedan provodili u Italiji, sad će tražiti novu oazu. Ako budemo pametni i ako nam se u drugom ili trećem valu ne dogodi epidemija, situacija bi se mogla razviti u našu korist. Na glasu smo kao destinacija koja nije pretrpana i u kojoj je priroda još uvijek zaštićena.

I k tome smo sigurna zemlja. A zamislite kad smo još dobri i što se tiče zdravstvene situacije. Italija i Španjolska imaju ogroman broj hotela, a s hotelima je problem dugoročan. Mali obiteljski hoteli, kuće za odmor i apartmani zasigurno će biti u prednosti sljedećih nekoliko godina. Upravo u njima vidim našu priliku. Sto posto sam uvjerena da ćemo od 2021. pa nadalje, ako budemo pametni, biti kraljevi Mediterana” prognozira Anamarija Cicarelli.