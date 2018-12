IT STRUČNJACI IZ HRVATSKE NAPUSTILI POSLOVE S ODLIČNOM ZARADOM U IRSKOJ: Obojica imaju ‘ali’ zbog kojeg su se vratili

Većina Hrvata u Irsku odlazi samo radi zarade, ali neki od njih nakon nekog vremena se odluče ipak vratiti. Kažu, imaju svoje razloge…

Roman i Jadran dvije su godine proveli na radu u Irskoj. Radili su kao IT stručnjaci, a onda su se odlučili ipak vratiti kući.

Jadran Meštrović je poput brojnih drugih otišao zbog novca i napretka u karijeri. Smjestio se u Corku. Osvrćući se na ono što je vidio kaže kako su u Irskoj poslovi sigurniji, ponuda bolja, a plaće veće.

“Minimalac je recimo 1500 eura, a stan je u tom nekom iznosu od 1000 do 1500 eura tako da se mora dijeliti s nekim da bi imao neku kvalitetu života”, kaže, no dodaje kako je njegova plaća iznosila 4000 eura pa si je mogao sam priuštiti stan.

No, sve to postalo je nedovoljno kada je njegova obitelj dobila još jednog člana. “U međuvremenu smo postali roditelji gore i možda je to bio jedan od glavnih razloga zašto smo se vratili. Jednostavno nismo imali obiteljsku potporu. Ne znam, jednostavno nekakva nostalgija za domovinom”, kaže za RTL Jadran, koji se s obitelji ipak odlučio vratiti u Hrvatsku, gdje je također uspio pronaći posao.

Svi ondje zbog ‘love’

Roman Šakirovski je dvije godine proveo u Dublinu. Otišao je na slijepo nakon diplome i uspio se zaposliti u agenciji za zapošljavanje.

“Na početku je bilo privatno dosta teško, naravno jer nikog ne znaš, socijalno si malo izoliran, ali posao je bila ta stvar koja me ‘drajvala'”, kaže Roman, inače stručnjak za zapošljavanje.

No na kraju dana posao je bio sve što mu je ostajalo pa je samo čekao da skupi dovoljno iskustva, na daljinu nađe nešto novo u Hrvatskoj i vrati se. “Većina ljudi dođe zapravo raditi tamo čisto radi novca, da skupe neki novac pa da onda mogu, hajmo reći, poslati to doma”, kaže.