INSPEKCIJE KREĆU U POJAČAN NADZOR POSLODAVACA: Trn u oku im je – rad na određeno vrijeme

Nakon reagiranja pučke pravobraniteljice zbog prekomjernog sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme, odnosno njegovu zlouporabu, inspekcije od iduće godine kreću u pojačan nadzor

Na preporuku pučke pravobraniteljice Lore Vidović, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava najavilo je u idućoj godini povećanje broja inspekcijskih nadzora ugovora o radu na određeno vrijeme, ali još ne planira promjenu Zakona o radu, priopćili su u četvrtak iz Ureda pučke pravobraniteljice.

Nakon što je Vidović u izviješću iz 2017. godine upozorila na česte zlouporabe ugovora o radu na određeno vrijeme, Ministarstvo je najavilo pojačavanje inspekcijskog nadzora pa će tako nadzor zakonitosti rada u tom segmentu od iduće godine provoditi ne samo redovno nego i u ciljanim akcijskim nadzorima na području cijele Hrvatske.

Preispitivanje postojećeg ZOR-a

Ministarstvo je već ranije navelo kako će prema preporuci pravobraniteljice preispitati postojeći zakonski okvir instituta rada na određeno vrijeme i s time povezanih prekršajnih odredbi, kako bi se smanjila mogućnost zlouporaba. No, unatoč toj najavi, do izmjena Zakona o radu još uvijek nije došlo, niti su one planirane za 2019. godinu.

To u Uredu parvobraniteljice smatraju zabrinjavajućim budući da, kako se navodi, prekomjerno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme kod radnika stvara osjećaj nesigurnosti i neizvjesnosti, vezanih ne samo uz egzistenciju, već i planiranje obitelji, školovanje djece ili razvoj karijere, a svakako doprinosi i odluci da posao potraže u drugim zemljama.

Pravobraniteljica je u više navrata upozoravala na zlouporabe ugovora o radu na određeno vrijeme, problem koji se odnosi na javni i privatni sektor.