IMATE NOVAC, ALI NE ZNATE U ŠTO ULOŽITI? Stručnjak tvrdi: ‘Ako se odlučite za ovo, sigurno nećete pogriješiti’

‘Imamo dobru platformu da uđemo u jedan razvojni ciklus, a ne u ciklus rasta i mislim da ljudi neće pogriješiti ako su odlučili ulagati u nekretnine u narednih nekoliko godina’, tvrde stručnjaci za nekretnine

Iako se posljednjih dana govori kako su cijene na tržištu nekretnina dosta skočile, predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK Dubravko Ranilović navodi kako je riječ prije svega o tržišnim cijenama. “Manje rastu realizirane cijene. Treba segmentirati tržište – raste cijena samo nekim nekretninama i na određenim područjima Hrvatske. Godišnji rast je do 4 posto u realiziranim vrijednostima”, pojasnio je Ranilović za HRT.

Upitan o učinku koji na tržište nose subvencionirani krediti za mlade, Ranilović je odgovorio da su subvencije dobre, ali da stvaraju kratkoročnu potražnju, te podižu cijene koje se u principu kasnije ne vrate.

Robert Pokrovac, član uprave ERSTE nekretnine, pojasnio je zašto potražnja i cijene rastu unatoč iseljavanju, padu nataliteta i bez značajnog gospodarskog rasta. “Treba postaviti pitanje kakva je bila potražnja svih ovih godina”, naglasio je i objasnio da gotovo 8 godina nije bilo produkcionalnih stanova i svi koje se bave nekretninama nisu imali problema s potražnjom nego s proizvodom koji se nudi na tržište.

“Sada svaki projekt koji izađe na tržište se proda vrlo brzo, dapače proda se u fazi gradnje i to znači da je pogođen cilj, zna se što se traži”, kazao je.

BIZNIS KOJI CVJETA I OTVARA VRATA I DRUGIMA: ‘Kad budem išao u mirovinu, moje cigle će vrijediti više od mirovinskih stupova’

Pitanje dnevnog najma

Komentirali su i rast broja stanova za “dnevni najam”. Kažu da je to prirodan refleks – turizam raste, broj noćenja u Zagrebu raste i ponuda i potražnja za to raste. “Koliko je to isplativo ili ne, ovisi o svakom pojedincu. I tu treba biti pametan i ne govoriti o cigli nego o sadržaju prostora, to čini pravu vrijednost nekretnine. Ako razvijemo taj segment bit ćemo dobri i u turizmu i u nekretninama, to je ključni faktor na koji moramo raditi u budućnosti”, upozorio je Pokrovac.

Naučena lekcija

Ranilović je uvjeren da će ove godine doći do usporavanja rasta cijena. Očekuje još mali rast cijena u traženjima, bitno manji rast cijena u realiziranim cijenama, a do kraja godine će doći, kaže, do nekakve stabilizacije. Bitnih potresa ove godine neće biti, zaključuje.

“Lekcija koju smo naučili iz prošlog ciklusa će biti vrlo korisna kad dođu prvi problemi jer ćemo puno brže odlučivati kada dođe do nekakvog zastoja u prodaju ili u definiranju cijena. Imamo dobru platformu da uđemo u jedan razvojni ciklus, a ne u ciklus rasta i mislim da ljudi neće pogriješiti ako su odlučili ulagati u nekretnine u narednih nekoliko godina”, poručio je Pokrovac.