I VAMA VEŠ MAŠINA ‘DRNDA’ DO KASNO U NOĆ RADI UŠTEDE? Savjetujemo da provjerite tarifni model, Zagrepčanka je neki dan ostala u šoku

Pranje rublja ili suđa u noćne sate ne mora značiti uštedu, ako se ne odabere odgovarajući tarifni model

U mnogim kućanstvima perilice rublja “drndaju” iza ponoći i bude susjede kada krene centrifuga. No, mnogi iz neznanja bespotrebni noću bdiju perući rublje, a na računima za električnu energiju ne vide nikakve uštede. Novinarka portala Novac.hr piše kako je i sama tjednima uključivala perilicu rublja, ali i perilicu suđa isključivo tek navečer, a onda doživjela šok kada joj je stigao račun za struju.

GRAĐANI ZAPREPAŠTENI NOVIM AKONTACIJAMA ZA STRUJU, RAZLIKA U CIJENI JE DRASTIČNA: Ali, možete je osporiti. Evo kako

Valja pogledati poleđinu računa

“Lijepo na njemu piše kako sam malo više od 500 kilovatsati potrošila u vrijeme dnevne, a oko 300 u vrijeme noćne tarife, no usprkos razlici u cijeni struje koju trošim do devet i one koju trošim poslije tog termina, kompletna potrošnja obračunava mi se po jedinstvenoj cijeni zbog čega ispada da nema nikakve razlike rade li mi kućanski aparati danju ili usred noći”, napisala je.

Odgovor je, kaže, bio na poleđini računa gdje lijepo piše da se potrošnja električne energije u njezinom kućanstvu obračunava po “plavom” tarifnom modelu. Prema tom modelu sva se struja, neovisno o tome kad je potrošač troši, obračunava po jedinstvenoj cijeni od 0,77 kuna po kilovatsatu. Naravno, potrošačima su uz plavi ponuđena još tri tarifna modela: bijeli, crni i crveni.

HEP na svojim stranicama nudi potrošačima mogućnost izračuna koji im je od ponuđenih modela najisplativiji, odnosno koji donosi najviše uštede. Za to je potrebno u odgovarajuće kućice unijeti podatke o mjesečnoj potrošnji. Novinarka portala Novac.hr zaključila je da bi prelaskom na “bijeli” model mjesečno uštedjela nekoliko desetaka kuna, naravno pod uvjetom da i dalje nastavi prati rublje ili suđe u sitne sate.

OD MAGNETA I RUPICA DO LOMLJENJA ‘ZUBA’: Kako sve domišljati Hrvati lažiraju potrošnju struje i plina