HRVATSKI ANALITIČAR UPOZORIO – IZ SAD-a KREĆE NOVA GLOBALNA RECESIJA: ‘Takozvani križ ‘smrti’ samo je jedan od znakova’

Nekoliko je indikatora koji upozoravaju da bi svijet mogao ponovno dospjeti u recesiju s kakvom je bio suočen 2001. i 2008. godine, a koja je oba puta krenula iz Sjedinjenih Američkih Država

Nakon gotovo cijelog desetljeća ekonomskog rasta, sve više je znakova da bi u SAD-u uskoro moglo doći do nove recesije, a kad Amerika kihne, prehladi se cijeli svijet, piše za Poslovni dnevnik Josip Kokanović, analitičar Admiral Marketsa.

Kokanović ističe kako je svima, od investitora do štediša u hrvatskim bankama, dobro znati kada bi iduća recesija mogla početi. A za to postoji nekoliko ranih indikatora.

Križ smrti najavio krize 2001. i 2008.

Jedan od tih indikatora je tzv. križ smrti, pojam popularan među velikim investitorima na financijskim tržištima. Radi se o situaciji u kojoj 50-dnevni pomični prosjek na grafikonu cijene pojedinog instrumenta padne ispod 200 dnevnog pomičnog prosjeka, a zastrašujući naziv je nastao zbog toga što takva situacija često prethodi velikom padu – piše analitičar Kokanović napominjući kako je nakon križa smrti 2001. došlo je do pucanja Dot Com balona, a 2008. se dogodio najveći pad za vrijeme financijske krize, dok se 2016. nije dogodilo praktički ništa. Nedavno je, međutim, ponovno došlo do križa smrti.

Inverzija krivulje prinosa u idućih par mjeseci

Sljedeći indikator je, piše Kokanović, inverzija krivulje prinosa. On ističe kako je posljednjih sedam puta kada su kratkoročne kamatne stope na američke obveznice postale više od dugoročnih, svaki put došlo do recesije u roku od godinu-dvije. To je znak da su investitori izgubili povjerenje u kratkoročni gospodarski rast, a sudeći po dosadašnjem trendu, do inverzije krivulje prinosa doći će u idućih nekoliko mjeseci.

Šef Američke centralne banke promijenio retoriku

Nadalje, Kokanović u svojoj analizi piše kako se, nakon što je sredinom godine čelnik američke centralne banke Jerome Powell izjavljivao da su kamatne stope u toj zemlji daleko ispod neutralnih, u posljednjih nekoliko javnih nastupa on ipak predomislio. Powell sada tvrdi da su kamatne stope tek za nijansu ispod neutralnih, iz čega se može zaključiti da ih više neće značajno podizati. Usporavanje i prestanak podizanja kamatnih stopa znak je da su čak i centralne banke svjesne kako situacija u gospodarstvu nije bajna.

Cijena nafte pada, stvaraju se velike zalihe

Također, mogući indikator dolaska nove recesije jest i činjenica da je u posljednja dva mjeseca cijena nafte pala za više od 30 posto. To može značiti da proizvođači iz bušotina crpe prevelike količine ili da potražnja posustaje pa se stvaraju prevelike zalihe. Budući da potražnja za energijom ima visoku pozitivnu korelaciju s ekonomskom aktivnošću, pad cijene crnog zlata također može ukazivati da gospodarska situacija na globalnoj razini više nije bajna – upozorava Kokanović u tekstu u psolovnom dnevniku.

Upozoravajuće niska stopa nezaposlenosti u SAD

Stopa nezaposlenosti u SAD-u trenutno je 3,7 posto i na najnižoj je razini od 1969. godine. No, u tome jest problem za većinu ekonomista koji smatraju da se radi o prirodnoj stopi nezaposlenosti, za koju nije realno da se može dodatno spustiti. Uoči recesije 2008. godine ta je stopa 2007. godine počela rasti nakon što je prije toga pala na 4,4 posto, a godinu dana prije recesije 2001. počela je rasti nakon što je dosegnula 3,9 posto.

