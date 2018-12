HRVATSKA TVRTKA VELIKI IZAZIVAČ UBERA I TAXIFYJA: ‘Napast’ će ih strujom, a nabavljaju i pet Tesli S

Ride2 itekako će se potruditi kako bi prestigao žestoku konkurenciju Uber i Taxify na hrvatskom tržištu, a uz niže cijene nudit će vožnju u svojoj električnoj floti koja u potpunosti treba zaživjeti do 2025.

Ride2, hrvatski izazivač Ubera i Taxifyja, sa stranom konkurencijom planira se natjecati – strujom. Tako je prije dva tjedna predstavio prvi električni taksi u Hrvatskoj, a do kraja godine namjerava imati dvostruko više nego što sada ima ukupno vozila (18), Nudit će, poručuju, i vožnje u pet Tesli S.

Kako bi privukli građane također su nakon najava Taxify odlučili spustiti cijene vožnje za svoja e-vozila. “Želimo omogućiti građanima da korištenjem naše usluge ne učine samo nešto dobro za svoj novčanik, već i za našu planet. Zasad je to moguće u Zagrebu, a do ljeta će biti i u ostatku Hrvatske”, kaže tako Marijan Babić, osnivač i direktor tvrtke Ridecar, koja stoji iza Ride2.

Dodaje da je Ride2 predan zaštiti okoliša i da do 2025. želi postati prvi hrvatski taksi koji u floti ima isključivo e-vozila. Trenutno, veli, to zbog različitih razloga nije moguće jer se tak gradi infrastruktura punionica koja bi to omogućila, a cijene električnih automobila su previsoke.

Taksi nula kuna, a profitabilan

Babić za Poslovni dnevnik pojašanjava da je prelazak na struju dio šire strategije digitalne transformacije njegove tvrtke te kaže kako je izvjesno da će za sedam godina Ride2 moći ponuditi taksi vožnje za nula kuna, a biti profitabilan.

Neki prijevoznici su, kaže, to već dokazali, a priliku za napredak vidi u hrvatskom turizmu gdje bi od ugostiteljskih objekata s kojima bi surađivao uzimao proviziju.

“Tada, primjerice, City Centar i Arena Centar sami biraju žele li kupca time što mu nude besplatan prijevoz ili pak Mano i Okrugljak. Međutim, priča je i šira od toga, jer u Austriji i Švedskoj već vidimo i da se taksi integrira u javni prijevoz ili pak da umirovljenici dobiju vouchere za vožnju taksijem i tome slično. Nije to topla voda već je riječ o dokazanim modelima”, zaključuje Marijan Babić.