HRVATSKA TVRTKA KOJA SVOJIM ROBOTIMA ŽELI POKORITI EUROPU: ‘Zašto Hrvatska ne bi dominirala? Ništa nas u tome ne priječi’

Suosnivač tvrtke i glavni direktor razvoja, Milan Račić, uvjeren je da će Gideon Brothers postati najbolja tvrtka koja se bavi robotikom i umjetnom inteligencijom u Europi

Domaća startup tvrtka Gideon Brothers, koju je osnovao Osječanin Matija Kopić nakon svjetskog uspjeha s tvrtkom Farmeron, privukla je investiciju u vrijednosti od 765.000 američkih dolara što je otprilike pet milijuna kuna. Investitore predvodi suosnivač tvrtke TransferWise Taavet Hinrikus, a novac je među ostalima uložio i bivši urednik časopisa Wired za Veliku Britaniju David Rowan, piše tportal.

Gideon Brothers osnovan je početkom prošle godine, a danas u Osijeku i Zagrebu zapošljava četrdesetak ljudi, mahom stručnjaka za dubinsko učenje i robotiku. Tvrtka razvija Brain tehnologiju, odnosno sustav umjetne inteligencije koji robotima omogućava osjećaj trodimenzionalnosti prostora.

Roboti za logističku industriju

Gideon Brothers kani surađivati s proizvođačima industrijskih strojeva namijenjenih uporabi u zatvorenim prostorima kako bi njihove postojeće modele strojeva uz pomoć umjetne inteligencije unaprijedili u autonomne samohodne robote. Prva komercijalna upotreba te tehnologije je logistički robot koji pomaže u različitim industrijskim okruženjima, piše tportal.

“Dok smo razvijali Farmeron, imali smo posla s automatizacijom na farmama, što me zaintrigiralo. Nije teško uvidjeti to da su robotika i umjetna inteligencija budućnost rada”, kazao je za tportal Kopić, suosnivač i glavni izvršni direktor Gideon Brothers.

Upućeni tvrde da će tim koji je Kopić okupio oko sebe biti jedan od najjačih u svom području u Europi, a i šire. Uz Kopića su još glavni direktor razvoja Milan Račić koji je radio za Bombardier Aerospace i Fairchild Dornier, te dr. Josip Ćesić koji vodi odjel za autonomne tehnologije, dr. Edin Kočo, šef razvoja hardvera za robote i Kruno Stražanac, zadužen za robotska sučelja. Ćesić i Kočo iza sebe imaju više od 30 objavljenih radova na temu robotike.

“To što radimo dobro je za Hrvatsku”

Na pitanje zašto se se Gideon Brothers odlučio razvijati primjenu robotike i umjetne inteligencije u logistici, Račić za tportal kaže da je ta industrija suočena s kritičnim manjkom radne snage.

“Za svakih šest radnih mjesta javlja se po jedan radnik, prema podacima koje je istraživanjem prikupila tvrtka DHL. Rastom e-trgovine, do kojeg će sigurno doći, taj će problem postajati sve ozbiljniji”, smatra Račić.

Posao su odlučili razvijati u Hrvatskoj jer, kaže Račić, ovdje mogu sastaviti tim ništa manje sposobnih stručnjaka nego što bi ih našli u Silicijskoj dolini ili Londonu, samo veći.

“Naši troškovi razvoja su manji, a vrijeme izlaska na tržište kraće, što znači da se krećemo munjevitom brzinom. Uz to, ovo je mlada industrija pred kojom je velika budućnost. Zašto Hrvatska ne bi njome dominirala? Ništa nas u tome ne priječi. Ustvari, Gideon Brothers potukao je u natjecanju 150 drugih srodnih startupova prošlog mjeseca u Londonu. Mijenjamo očekivanja ljudi vezana uz to što je moguće ostvariti u Hrvatskoj. To što radimo dobro je za ovu zemlju”, kaže Račić.

Javlja im se mnogo ljudi zainteresiranih za posao

Kopić, pak, napominje da nisu skloni neutemeljenom optimizmu, ali pod uvjetom da se stvari poslože kako treba, Hrvatska može postati središtem za umjetnu inteligenciju i autonomnu robotiku. Novce dobivene investicijom iskoristit će kako bi ojačali timove za razvoj poslovanja i privukli nove inženjere.

Kopić također napominje kako im se mnogo ljudi prijavljuje za posao.

“U fazi smo razvoja u kojoj ćemo graditi raznovrsne timove. Ključni kriterij pri zapošljavanju bit će to u kolikoj mjeri kandidat odgovara našim razvojnim planovima i uklapa li se u našu korporativnu kulturu”, kazao je za tportal.

Njegov poslovni partner i suosnivač tvrtke Milan Račić uvjeren je da će Gideon Brothers postati najbolja tvrtka koja se bavi robotikom i umjetnom inteligencijom u Europi.

