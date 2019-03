HRVATSKA IZAŠLA IZ ‘SMEĆA’: Agencija Standard & Poor’s podigla kreditni rejting Hrvatske, oglasio se Plenković

U analizi se navodi da je glavni rizik za moguće smanjenje rejtinga vezan za eventualne veće proračunske troškove

Agencija Standard & Poor’s podigla je kreditni rejting Hrvatske iz BB plus u BBB minus, odnosno iz najvišeg ispodinvesticijskog rejtinga u najniži investicijski rejting, a izgledi su promijenjeni iz pozitivnog u stabilne, objavila je ta agencija, prenosi Jutarnji list.

PODIGNUT HRVATSKI KREDITNI REJTING: Svjetske agencije ove godine očekuju rast gospodarstva za 2.7 posto

Moguće dizanje rejting unutar dvije do tri godine

Od prosinca 2012. godine, ovo je prvi put da Hrvatska opet ima investicijski rejting, da joj rejting više nije “smeće”. Treba uzeti u obzir da ostale dvije rejting agencije i dalje imaju Hrvatsku jedan rejting stupanj ispod investicijskog.

“Hrvatski javni dug pada, i to uz umjereni gospodarski rast, makroekonomski rizici vezani za Agrokor su smanjeni, a dodatni fiskalni troškovi vezani za Uljanik bit će vjerojatno niski. Vlada provodi fiskalnu konsolidaciju, državni proračun je u primarnom suficitu i možemo opet dignuti rejting unutar dvije do tri godine ako se pokaže da je hrvatski gospodarski rast otporan na europsko ciklično usporavanje i ako se uklone strukturalne prepreke rastu“, stoji u analizi S&P-a.

U analizi se navodi da je glavni rizik za moguće smanjenje rejtinga vezan za eventualne veće proračunske troškove.

MOODY’S JOŠ JEDNOM SNIZIO KREDITNI REJTING AGROKORU: ‘Bankrot je vrlo izgledan’

‘Ovo je signal da moramo nastaviti sa strukturnim reformama’

Vijest o podizanje kreditnog rejtinga Hrvatske iz “smeća” u investicijski komentirao je i hrvatski premijer Andrej Plenković javnim obraćanjem javnosti iz Sabora. On je kazao da je procjena S&P-a rezimirala ono što govori kontinuirano i što su ciljevi i smjer i postignuća Vlade, piše N1.

“Osigurali smo stabilnost institucija u Hrvatskoj, osigurali potrebno vrijeme za reformske pothvate kao što su strukturne reforme i fiskalna konsolidacija, to su prepoznali i analitičari S&P-a i poslali nam poruku da idemo u dobrom smjeru. Ovo je signal da moramo nastaviti sa strukturnim reformama, poreznim rasterećenjem, mirovinskom reformom, čitav paket aktivnosti Vlade omogućio je da se po ovoj agenciji vratimo u investicijski rejting. To je odlična vijest za Hrvatsku i gospodarstvo, širi se potencijalni krug investitora, ovo je poticaj za Vladu da nastavimo putem koji smo ostvarili do sada i da to bolje prepoznaju građani”, kazao je premijer.

Odavanje priznanja

Plenković je naveo kako su svi oni koji su pratili situaciju vezanu za Agrokor odali priznanje Hrvatskoj na način kako je reagirala na najveći sistemski rizik za gospodarstvo.

“Što se tiče Uljanika pokazuje se da oni u ovom trenutku procjenjuju da načinom kako smo se konsolidirali i kako je porasla otpornost Hrvatske na krizne situacije, a isplata jamstva je krizna situacija, mi smo to napravili bez rebalansa proračuna i škara jer smo bili fiskalno konsolidirani”, kaže premijer koji dodaje da su izgledi proglašeni stabilnima i agencija će dalje pratiti na koji način nastavljamo s reformama.

On misli da situaciju u Uljaniku neće utjecati na rejting, te je dodao kako će se odluke o Uljaniku donositi na temelju mogućih posljedica, piše N1.