HRVATSKA TVRTKA OTVARA VIŠE OD 100 RADNIH MJESTA! Ovo bi moglo donijeti novi poslovni zalet cijeloj regiji

U Poduzetničkoj zoni Jalkovec kod Varaždina svečano je otvoren novi poslovni prostor tvrtke Mobilisis d.o.o., koja se bavi proizvodnjom moderne, inovativne informatičke infrastrukture za upravljanje industrijskim procesima te mobilnim prikupljanjem i prijenosom podataka.

Projekt vrijedan više od 38 milijuna kuna

Izgradnja i opremanje nove zgrade sufinancirano je sredstvima Europske unije, putem natječaja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Tvrtka je na natječaju prijavila projekt vrijednosti veće od 38 milijuna kuna, od čega je ostvarena bespovratna potpora u vrijednosti od 13,7 milijuna kuna.

Preko 100 radnih mjesta

“Danas ovdje ne otvaramo samo zgradu, već otvaramo preko 100 radnih mjesta i to na lokaciji na kojoj je do prije nekoliko godina bila samo livada. Bolju prenamjenu prostora nismo mogli ostvariti. No, vlasnici tvrtke ovom greenfield investicijom na sebe su preuzeli veliku odgovornost, jer ovaj projekt predstavlja samo fizičko zadovoljavanje uvjeta. Pred nama su tek zadaci ostvarenja zacrtanih planova, ali vjerujem kako smo i na ovaj način pokazali put i ambicije koje nam trebaju, koje nas moraju hrabriti i poticati na pozitivne trendove“, rekao je direktor Krešimir Meštrić, piše Poslovni.hr