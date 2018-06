HRVATI U SLOVENIJI PRONAŠLI ODLIČNOG POSLODAVCA: Plaća 7000 kn, a osiguravaju i prijevoz do posla

‘Radim ovdje godinu dana i jako sam zadovoljan uvjetima. Plaća je solidna, a prijevoz nam je organiziran iz Svete Nedelje. Posao sam dobio preko samoborske burze i to nakon samo mjesec dana traženja’, kaže hrvatki radnik koji radi u Novom Mestu u tvornici Renaulta.

Tvornica Revoz u slovenskom Novom Mestu, danas u vlasništvu francuskog Renaulta, od velikog je značaja za slovensko gospodratsvo, a u njoj rade i itekako su zadovoljni i radnici iz Hrvatske. Prvi Renault i to četvorku iz svog pogona tvornica izbacila je još 1973. a prošli je tjedan s trake sišao i sišao četirimilijunti automobil – dizelski srebrni Clio četvrte generacije.

Na slavlju velikog jubileja predsjednik uprave Revoza Kaan Ozkan najavio je da će petmilijunti automobil iz Novog Mesta vjerojatno biti na električni pogon i da će voziti autonomno, te će svjetlo dana ugledati za za manje od pet godina. A u njegovoj proizvodnji, među 3381 radnika, sudjelovat će i Hrvati.

“S povratkom proizvodnje Clia 2017. godine, zbog čega je Revoz zaposlio dodatnih 900 radnika, opet smo postali jedna od najizvrsnijih i najproduktivnijih tvornica Renaulta u svijetu”, kaže šef tvornice koja je inače najveći slovenski izvoznik s lanjskim prihodima od 1,5 milijardi eura.

Na put na posao iz Zagreba i Karlovca

Izrađujući Renaultove automobile u Revozu za kruh u Sloveniji zarađuje i oko 150 hrvatskih radnika i to iz Zagreba i Karlovca. Plaća radnika u proizvodnji jest 1500 eura bruto (s plaćenim porezima i doprinosima u Hrvatskoj oko 7000 kuna neto). Uz to imaju i organizirani besplatan prijevoz do tvornice.

“Radim ovdje godinu dana i jako sam zadovoljan uvjetima. Plaća je solidna, a prijevoz nam je organiziran iz Svete Nedelje. Posao sam dobio preko samoborske burze i to nakon samo mjesec dana traženja”, kazao je za Večernji list radnik iz Stupnika koji je na slavlju bio među nagrađenim radnicima.

Inače s Revozom surađuje i karlovački AD Plastik koji za tvornicu proizvodi gotovo sve plastične dijelove za Renault i Smart automobile. Oni su im najvažniji klijent, a od Renault-Nissan-Mitsubishi alijanse ostvaruju više od 50 posto prihoda.

Koliko radnicima i stanovnicima Dolenjske pokrajine u Sloveniji znači Revoz koji je nastao 1972. kao sljednik IMV-a (Industrija motornih vozil) posvjedočili su za Večernjak i Božidar Kočevar, koji je cijeli životni vijek proveo u Revozu, te njegova kći Nataša. “Od djetinjstva smo u obitelji disali uz tvornicu i usadio nam se osjećaj da radimo najbolje automobile, pa nije ni čudo da sam se i ja htjela zaposliti u tvornici”, kaže Nataša Kočevar.

Renault se u Sloveniji doživljava kao domaća marka i desetljećima je najprodavanija marka automobila (lani 16% udjela na tržištu).