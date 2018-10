HRVATI SU ŠIROKE RUKE: Čak 77 posto podržava ostavljanje napojnica; evo kome ih najčešće daju…

“Ostavljam napojnicu ako je pružatelj usluge otišao izvan onoga što bih ja kao kupac očekivao”, kaže jedan ispitanik u anketi portala Moj posao, a drugi ističe da napojnicu ostavlja “za usluge u kojima je plaća zaposlenika niža od prosječne plaće”

Portal Moj posao proveo je anketu među više od 3800 ispitanika pitajući ih podržavaju li davanje napojnica, ostavljaju li ih čak i ako ne podržavaju takvu praksu, kolike iznose daju i smatraju li da napojnice zaslužuju svi ili samo neki. Većina ispitanika, njih 61 posto, odgovorilo je da podržava ostavljanje napojnica, ali samo za pojedine usluge.

Napojnice najčešće ostavljaju konobarima u restoranima i kafićima, frizerima, automehaničarima i taksistima. Odluka o napojnici najviše ovisi o ljubaznosti osoblja, visini računa te kvaliteti usluge, a obično iznosi 5 do 10 posto vrijednosti računa.

“Ako je djelatnik uslužan i ljubazan, zaslužuje napojnicu”

“Ostavljam napojnicu ako je pružatelj usluge otišao izvan onoga što bih ja kao kupac očekivao”, kaže jedan ispitanik, a drugi ističe da napojnicu ostavlja “za usluge u kojima je plaća zaposlenika niža od prosječne plaće”.

Za bilo koju uslugu napojnice podržava i ostavlja 16 posto ispitanika. Uz prethodno spomenute djelatnike, oni napojnice ostavljaju i cvjećarima, pekarima, prodavačima.

“Ako je djelatnik bio uslužan i ljubazan, po meni je zaslužio napojnicu. Uvijek je lijepo uljepšati nekome dan, tko to zasluži”, kaže jedan ispitanik.

Drugi navodi da mu je žao što napojnicu ne mogu dobivati djelatnici svih sektora: “Odgajatelji prečesto ne dobiju ni riječ zahvale, o napojnici nema ni govora, a čuvaju najveće blago roditelja i nose veliku odgovornost na svojim leđima.”

KONOBAR SE NALJUTIO ZBOG MALE NAPOJNICE, DIRNULO GA OBJAŠNJENJE: ‘Kad smo ispraznili džepove, ostalo nam je samo 20 kuna’

Neki ne podržavaju napojnice, ali ih ipak ostavljaju

Napojnice ne podržava, ali ih ostavlja 10 posto ispitanika koji napojnicom nagrađuju ljubaznost i uslužnost djelatnika ukoliko su one “iznad prosjeka”.

“Napojnica (ili bolja stimulacija) bi trebala biti stvar poslodavca ali se prebacuje na krajnjeg korisnika”, smatra jedan ispitanik, a drugi dodaje: “Osobno mi predstavlja problem osjećaj obaveze ostavljanja napojnice čak i kada nisam zadovoljan uslugom. Prvenstveno bi i zaposlenici i poslodavci u uslužnim zanimanjima trebali promijeniti pristup u odnosu na korisnike kako bi opravdali ostavljanje napojnice.”

Napojnice ne ostavlja i ne podržava 13 posto ispitanika. Smatraju da su djelatnici plaćeni za svoj rad te da ni sami ne primaju napojnice na svojim radnim mjestima. Također navode da ne podržavaju praksu koja se ne primjenjuje u jednakoj mjeri u svim djelatnostima, navodi se u priopćenju portala Moj posao.

“Smatram da su cijene usluga prilično visoke za naš standard stoga napojnica ne dolazi u obzir”, kaže jedan ispitanik, a drugi dodaje: “Ili neka se na neki način uredi kolika bi napojnica trebala biti ili neka to ne bude praksa. Nikad ne znam jesam li dovoljno ostavio i to me živcira”, zaključuje.

GOST ŠOKIRAN IZNOSOM RAČUNA U ČUVENOM BARU NA JADRANU: Na piće potrošio 87.669 kuna; ‘Najpojnica nije uračunata’