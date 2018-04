HRVAT S PROSJEČNOM PLAĆOM TEŠKO ĆE OVE GODINE NA LJETOVANJE: Apartmani poskupili i za 30 eura, a cijene rastu i svemu ostalom

‘Montažne kućice prvi red do mora lani su bile 140, a sada su 170 eura na dan, no to će nam se obiti o glavu. Jer u manjem mjestu, kakvo je naše, za taj novac (čak 170 eura dnevno), osim sunca, plaže i kupanja, turistu se ne nudi ništa, a on želi i druge sadržaje za toliko novca.’

Dok ugostitelji zadovoljno trljaju ruke osvrćući se na uskršnjih 74.000 turista s oko 230.000 noćenja i najavljuju opet rekordnu sezonu, domaći turisti tek će moći reći da će biti rekordna po visini cijena, kako smještaja tako i ugostiteljske ponude. Tako će Jadran ove sezone biti još udaljeniji domaćem gostu nego prijašnjih godina. Potvrđuje to i predsjednik Sindikata turizma i usluga Hrvatske (STUH) Eduard Andrić osvrćući se na nastavak investicijskog ciklusa i dizanje kvalitete, s kojim je, kaže, za očekivati i rast cijena. A o poskupljenju svjedoče i vlasnici pojedinih smještajnih i restoranskih sadržaja u zadarskom i dubrovačkom kraju.

Puno novca za malo sadržaja

“Cijene smještaja, mislim na prvi red do mora, kakav ja imam, podizane su ovisno imaju li vlasnici tih apartmana kredite i kakve su im obveze vraćanja. Ja nisam dizala cijenu – 80 eura na dan i ne mogu se obraniti od gostiju, i to stranaca, koji kažu da je to prihvatljivo za tako dobru poziciju uz more. No susjed je podigao cijenu na 130 eura. Kaže – morao je zbog kredita. Montažne kućice prvi red do mora lani su bile 140, a sada su 170 eura na dan, no to će nam se obiti o glavu. Jer u manjem mjestu, kakvo je naše, za taj novac, čak 170 eura dnevno, osim sunca, plaže i kupanja, turistu se ne nudi ništa, a on želi i druge sadržaje za toliko novca. Nijemcu to smeta, on si može priuštiti te cijene, ali ne želi jer istovremeno, primjerice, Grčka, Turska, Italija ove godine nude povoljne cijene s ‘all inclusive’ ponudom”, kaže za Glas Slavonije vlasnica apartmana iz zadarskog kraja, dodajući kako njoj informacije o rekordnoj sezoni ne drže vodu. Pritom dodaje da i cijene u njenom mjestu rastu pa će tako kava biti skuplja za kunu i koštati 10 kuna, a pizza s 37 ljeti skače na 45 kuna.

Rižoto od 90 kuna

Na jugu su cijene drastično više u odnosu na lani. Tako je kava na Pelješcu, primjerice 12, a ne više 10 kuna, a pizza ponegdje za domaće 50, a strance 70 kuna.



“Kamenice su sada, ovisno o obradi, 10, 12 i 15 kuna komad, a lani su bile već od osam kuna. Kugla sladoleda je 12 kuna, komad kolača ove godine 25, a porcija od dvije palačinke 20 kuna. Čaša točenog piva, 3 dl, lani je bila 10, a sada 20 kuna”, doznaje se u jednom pelješkom restoranu, gdje je porcija rižota s lanjskih 60 poskupjela na 90 kuna. I na Pelješcu je poskupio smještaj – najjeftinije noćenje s doručkom, ne dan, nego noćenje, ponegdje je sada 500, a lani je bilo 400 kuna.

Uprkos podacima s terena i tvrdnjama sindikata da će domaći gost s obzirom na cijene teško na more, u Hrvatskoj gospodarskoj komori smatraju da velika i raznovrsna turistička ponuda u Hrvatskoj nudi svakom gostu, stranom i domaćem, mogućnost pronalaska i odabira smještaja unutar svojih potreba i mogućnosti. Tako ne očekuju ni pad broja gostiju.