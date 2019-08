HOĆE LI I VAŠ POSLODAVAC OVO ISKORISTITI? Vraća se topli obrok, rastu božićnice a uvodi se i plaćeni vrtić

Svi ovi izdaci od 1. rujna će biti neoprezivi

Ministar financija Zdravko Marić promijenio je Pravilnik o porezu na dohodak kako bi omogućio tvrtkama da od 1. rujna uvedu dodatne oblike plaćanja radnika oslobođena od poreza.

Prije svega vraća se neopreziva naknada za topli obrok. Može se iskoristiti ili kao paušal do 5000 kuna godišnje ili do 12.000 kuna godišnje pod uvjetom da se pravdaju računima koji glase na poslodavca, a podmireni su bezgotovinskim putem.

Neoporeziva naknada za topli obrok, svojedobno ukinuta jer su ju proglasili reliktom socijalizma. Priznavat će se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.

Smještaj mora biti potkrijepljen dokumentacijom

Poslodavac će moći i svom zaposleniku podmirivati i troškove smještaja. Priznavat će se do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem, pod uvjetom da su potkrijepljeni vjerodostojnom dokumentacijom.

U pravilniku piše da se troškom smještaja smatra ukupni iznos iskazan na ugovoru ili računu koji poslodavac ili sam radnik plaća trećoj osobi koja iznajmljuje prostor za stanovanje radnika. U iznos troškova smještaja nisu uključeni korištenje garaže i režijski troškovi, “Posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, posebna naplata utroška struje, vode, grijanja i slično”. Pravilnikom je određeno da je radnik obvezan obavijestiti poslodavca o prestanku najma,

Po prvi puta u Hrvatskoj tvrtke su dobile mogućnost da plaćaju vrtiće za djecu svojih radnika trošak smještaja djece u vrtić moći će se pravdati do visine stvarnih izdataka, i to za cijelu 2019. godinu, za razliku od troškova za smještaj i prehranu radnika koji su oslobođeni plaćanja poreza na dohodak tek od rujna. Prema objašnjenju iz pravilnika, tvrtke će moći plaćati vrtić svoj djeci zaposlenih radnika, bez obzira na to u koji vrtić djeca idu, a ne samo za vrtiće koji se nalaze u tvorničkom krugu.

Kako piše Večernji, pravilnikom je propisano da u poreznu olakšicu ne ulaze izdaci za dodatne programe koje vrtići posebno naplaćuju. Jednako tako, radnik je dužan obavijestiti poslodavca ako dijete dobiva naknadu za vrtić od nekog drugog poslodavca. Od 1. rujna neoporezivo je i 200 kuna dnevnice za službeni put unutar Hrvatske koji je dulji od 12 sati (do sada je bilo 170 kuna), odnosno 100 kuna za službeni put koji traje više od osam, a manje od 12 sati (do sada 85 kuna).

Veće božičnice, regresi…

Uvjete po kojima će tvrtke moći isplatiti 2500 kuna naknade po radniku za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika propisat će Ministarstvo turizma. Uz dosadašnjih 7500 tisuća kuna, koje tvrtke mogu isplatiti svakom radniku kao bonus ili božićnicu/regres/uskrsnicu, nove naknade otvaraju mogućnost da se ta isplata udvostruči.