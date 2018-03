Grčić upitao kritičare Vlade: 'A što bi vi učinili da smanjite deficit i javni dug?'

Potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić istaknuo je danas da je sve što Vlada radi, pa i restriktivne mjere o kojima se ovih dana govori, usmjereno na zaustavljanje daljnjeg rasta javnog duga koji svojom veličinom i dinamikom rasta ugrožava financijsku stabilnost Hrvatske.

Odgovarajući na upite novinara u Divuljama nakon puštanja u rad kanalizacijskog sustava Kaštela -Trogir, najavio je i skorašnji sastanak Povjerenstva za strateške investicije radi uvršavanja na listu još nekoliko strateških projekata.

Na pitanje je li zbog kredita HAC-a ugrožena financijska stabilnost države odgovorio je kako je ugrožena ukupnom veličinom i dinamikom rasta ukupnog javnog duga. Istaknuo je kako je sve što Vlada radi, pa i restriktivne mjere o kojima se ovih dana govori, usmjereno na zaustavljanje daljnjeg rasta javnog duga, a da bi to bilo moguće moramo smanjiti godišnji deficit i na tome zajedno radimo s Europskom komisijom koja nas na to potiče.

“Ovo je odgovorna Vlada, ja bih rekao svim našim kritičarima, koji kažu ‘nemojte uvesti neki porez’ ili ‘nemojte smanjiti neki rashod’, da zapravo ne govore što je alternativa. Pozivam ih da ponude hrvatskoj javnosti odgovor na pitanje što bi oni to radili u obrnutom slučaju, a da bi postigli efekt, a to znači smanjenje deficita i javnog duga. Nema trećeg puta, ja vas u to uvjeravam“, kazao je Grčić novinarima.

Najavio je za prvi radni tjedan nakon 1. svibnja sastanak Povjerenstva za strateške investicije, što će biti treći sastanak tog povjerenstva.

“Na listu projekata (strateških) želimo uvrstiti još par projekata. Za sada ih imamo četiri, dva smo odbili jer nisu ispunili formalne uvjete da budu na listi strateških projekata”, naveo je Grčić.

Istaknuo je kako u planu postoji još desetak projekata, ali, kako se izrazio, to je mukotrpan proces.

Puno je privatnih projekata za koje ljudi ne reagiraju svaki put na poziv iz Ministarstva gospodarstva koje koordinira taj proces, posebno kada je riječ o dostavi određene dokumentacije, kako bi nas uvjerili da zaista imaju onu razinu problema koju bi država trebala preuzeti na sebe i pomoći u rješavanju. Ja ih i ovim putem pozivam – budite ozbiljniji u svom pristupu kada se javljate na poziv Vlade za proglašenje projekta strateškim, rekao je Grčić.

Upitan na koji će se način vraćati krediti Hrvatskih autocesta (HAC), Grčić je kazao kako se ti krediti “zasad reprogramiraju”. Ne vraća se glavnica i to je razlog zašto smo pokrenuli projekt monetizacije autocesta kako bismo mogli odjednom platiti najveći dio tih kredita i smanjiti ukupno opterećenje na državne i javne financije, rekao je Grčić.