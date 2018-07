GRADE TVORNICU I ZAPOŠLJAVAJU: Samoborska tvrtka zbog osvajanja tržišta širi svoje pogone u Slavoniji

Samoborska Klimaoprema u Novoj Gradiški će otvoriti novu tvornicu i zapošljavati nove ljude.

Samoborska Klimaoprema, vodeći hrvatski proizvođač opreme za klimatizaciju, ventilaciju i čiste prostore, u Novoj Gradiški gradi novu tvornicu u koju će uložiti više od 100 milijuna kuna.

Samoborci su ondje tvornicu otvorili još 2015., a u njoj su do danas udvostručili radnu snagu pa sad broje 62 radnika.

Zbog širenja na tržištu, odnosno osvajanja onog bugarskog, rumunjskog i njemačkog ukazala se potreba i za novim pogonima pa su u Gradiškoj odlučili izgraditi još jednu tvornicu na kojoj su ovih dana u Industrijskom parku radovi već počeli.

“Postojeću tvornicu nadogradit ćemo sa 6000 četvornih metara proizvodnih kapaciteta, a pokraj nje napravit ćemo i novu od 18.000 četvornih metara. To će biti višenamjenska zgrada s proizvodnim prostorom i visokoregalnim skladištem. To je prirodni tijek rasta naše tvrtke. Naime, mi investiramo svakih tri do pet godina”, izjavio je za Vecernji list Sergio Galošić, član Uprave Klimaopreme.

Nova tvornica zahtjeva i novu radnu snagu pa su Samoborci već s novogradiškom Industrijsko-obrtničkom školom potpisali su ugovor o dualnom obrazovanju učenika tako da učenike po završetku školovanja čeka sigurno radno mjesto.