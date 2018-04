GLOBALNI TREND SPORO STIŽE U HRVATSKU: I kod nas se zatvaraju trgovine, ali ne zbog rasta online kupovine

Od 2007. do 2017. godine udio online kupaca u Europskoj uniji porastao je s nešto manje od 30 posto na preko 55 posto. Hrvatska još uvijek kaska za tim trendom, pa smo s nešto više od 30 posto građana koji redovito kupuju preko interneta, tek sada na razini prosjeka EU od prije deset godina

Njemački proizvođač sportske opreme, Adidas, diljem svijeta ima oko 2500 trgovina te još 13 tisuća franšiznih dućana, no sljedećih godina namjerava smanjivati njihov broj i značajnije se okrenuti online prodaji. Plan Adidasa je prodaju preko interneta udvostručiti do 2020. godine, na četiri milijarde eura – najavio je izvršni direktor tvrtke Kasper Rorsted. Dodao je da je za kompaniju online trgovina najvažnija koju ima, a trenutačno donosi 1,6 milijardi eura. Zbog toga će Adidas zaposliti dvjestotinjak novih stručnjaka za online prodaju, no ne spominje se koliko će istodobno prodavača u trgovinama ostati bez posla.

S rastućim trendom online trgovanja, ne treba sumnjati da će i drugi proizvođači zatvarati svoje fizičke trgovine, piše Novi list.

Hrvati još uvijek nepovjerljivi prema online šopingu

U deset godina, od 2007. do 2017., udio online kupaca u Europskoj uniji porastao je s nešto manje od 30 posto na preko 55 posto. Hrvatska još uvijek kaska za tim trendom, pa smo s nešto više od 30 posto građana koji redovito kupuju preko interneta, tek sada na razini prosjeka EU od prije deset godina. Razlog tomu je još uvijek veliko nepovjerenje naših potrošača u online šoping, a usto smo i među najslabije informiranima u EU kada su potrošačka prava u pitanju. Također, i ovdašnji trgovci nisu najbolje upoznati s pravima potrošača, piše Novi list.

Prema podacima Eurostata, u Hrvatskoj internet prosječno koristi 74 posto populacije – desetak posto manje od prosjeka EU – dok se, primjerice, u Luksemburgu, Danskoj, Švedskoj, Finskoj i Velikoj Britaniji internetom koristi u prosjeku 94 do 98 posto stanovnika. Po tom pitanju, lošije od Hrvatske tek su Bugarska, Rumunjska, Grčka i Italija.

Trend zatvaranja trgovina u Hrvatskoj još nije aktualan

U Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) ističu kako putem interneta najviše kupuju Danci i Britanci, a općenito se u e-trgovini na razini Unije najviše kupuju odjeća, sportski proizvodi, usluge vezane za putovanje (prijevozne karte i smještaj), zatim ulaznice za kulturna događanja, kućne potrepštine, igračke, knjige, novine, časopisi. Pritom, 68 posto njih nije se susrelo ni s kakvim problemima.

Među najvećim problemima pri kupnji na internetu su dugo čekanje isporuke, tehničke pogreške pri naručivanju i/ili plaćanju, isporuka pogrešnog ili neispravnog proizvoda/usluge). Oko 35 posto kupaca koji kupuju online kupuju prosječno svaka tri mjeseca, a 40 posto njih kupuje robu u vrijednosti između 100 i 500 eura. Podaci kažu i da 32 posto kupaca koji kupuju online, kupuju od trgovaca koji posluju na razini EU.

U HGK kažu kako bi povećanjem online kupovine na gubitku, nesumnjivo, bili i iznajmljivači poslovnih prostora, posebno u centrima gradova. Također napominju da, iako e-trgovina ima osiguranu budućnost, najavljeni trend zatvaranja fizičkih prodavaonica u Hrvatskoj još nije aktualan.

