FORTENOVA IPAK PRODAJE LEDO: Već su dobili desetak ponuda, još se ne zna je li među njima i domaći prehrambeni div

Glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe Fabris Peruško najavio je da su spremni već do sredine listopada donijeti odluku o tome hoće li oko jedne ili više ponuda za Ledo nastaviti pregovarati

Ono o čemu se već mjesecima govori u poslovnim krugovima, da je Fortenova grupa spremna prodati neke dijelove osnovnog poslovanja, te da će to vjerojatno biti Ledo (koji se nakon provođenja nagodbe zove Ledo plus), dobilo je i službenu potvrdu. Naime, kako piše Novi list, iz Fortenove su priopćili da su “zaprimili niz neobvezujućih ponuda za preuzimanje kompanija Ledo plus, Ledo Čitluk i Frikom, koje s nekoliko manjih povezanih kompanija čine Poslovnu grupu zamrznute hrane”.

'Cilj nam je donijeti odluku do sredine listopada'

U priopćenju nisu naveli koliko su ponuda primili za najveću hrvatsku tvornicu sladoleda i smrznute hrane, ali u poslovnim se krugovima spominje da je riječ o njih desetak.

Glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe Fabris Peruško u izjavi navedenoj u priopćenju najavio je da su spremni već do sredine sljedećeg mjeseca donijeti odluku o tome hoće li oko jedne ili više tih ponuda nastaviti pregovarati. Žele to učiniti što brže da se, kako kaže, ne bi pobudila neizvjesnost i zabrinutost među zaposlenicima.

“Cilj nam je donijeti tu odluku do sredine listopada, što ćemo onda prvo komunicirati svojim zaposlenicima, a potom objaviti. Krajnji nam je cilj, pod uvjetom da se postigne zadovoljavajuća cijena, odabrati strateškog partnera koji će dati maksimalan doprinos daljnjem razvoju Poslovne grupe zamrznute hrane, a zaključenje procesa ovisi o pronalaženju takvog partnera”, izjavio je Peruško.

Prodaju jednu 'zlatnu koku' da bi smanjili dug

Peruškova izjava, piše Novi list, više ne ostavlja nikakvu dvojbu oko toga je li Fortenova spremna prodati dio poslovanja kako bi poboljšala financijsko stanje cijele grupe koja je još uvijek opterećena kreditima. Potvrđuje to i izjava Jamesa Pearsona, glavnog financijskog direktora Fortenova Grupe.

“Imajući u vidu našu jasnu strategiju financijskog jačanja kompanije, prodaja Poslovne grupe zamrznute hrane, ako se zaključi, rezultirala bi smanjenjem duga koje bi transformiralo financijsku poziciju cjelokupne Fortenova grupe. To bi onda omogućilo investiranje u preostale biznise kako bismo potaknuli njihov budući rast. Izvršni direktori i Upravni odbor pregledat će primljene ponude i brzo donijeti odluku o tome što ćemo dalje”, kaže Pearson.

Podravka je najlogičnija opcija za kupnju Leda

S prodajom Leda, odnosno Poslovne grupe zamrznute hrane, prodaja bi, barem prema kada su najvažnije kompanije u pitanju, trebala stati, a nastavila bi se prodaja kompanija i imovine koje nisu dio njenog temeljnog poslovanja. Fortenova nikada nije izlazila s procjenom koliko vrijedi pojedini segment njenog poslovanja, dok su neke procjene išle i iznad 600 milijuna eura.

Ostaje, pak, otvoreno pitanje je li otprilike takvu cijenu spremna platiti i Podravka, odnosno njeni većinski vlasnici mirovinski fondovi, jer se ta kompanija čini kao najlogičnija opcija na domaćem tržištu za kupnju Leda. Je li Podravka doista dala ponudu za Ledo jučer nitko nije želio službeno govoriti, ali činjenica je da je to opcija koju bi, među ostalim i zbog socijalnog mira, najradije podržali i u Vladi, koja je suvlasnik Podravke, piše Novi list.

