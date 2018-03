FINANCIJSKI STRUČNJAK SECIRAO STANJE U AGROKORU: ‘Ramljak je u sukobu interesa, a lex Agrokor pogrešan način rješavanja krize’

Nagodba s vjerovnicima Agrokora još je neizvjesna, a ako bude postignuta njen će uspjeh ovisiti o otpisanim dugovima. Dakle, rezultata još nema, a oporbenjaci upozoravaju da su milijunski iznosi za njih već isplaćeni. Pritom se Ramljak kaje za pogreške, dok Dalić ne misli da je u ičemu pogriješila.

Oporbeni zastupnici nisu zadovoljni onim što su uspjeli saznati na jučerašnjem Odboru za gospodarstvo pred kojim su na pitanja o lex Agrokoru odgovarali njegov izvanredni povjerenik Ante Ramljak te ministrica gospodarstva Martina Dalić. Činjenica da se Ramljak, kako kažu, pokajao nije im bacila nešto bolju sliku na njega, dok je Dalić sve zapanjila uporno uvjeravajući kako kod nje pogrešaka nije bilo.

MINISTRICA DALIĆ PRIZNALA PRED SABORSKIM ODBOROM: ‘Ovo je idealna prilika za demistifikaciju, ja sam autorica lex Agrokora!’

Oporbenjaci vladajućima zamjeraju formu u kojoj se sve odigralo, a po kojoj se, kako za Net.hr kaže Gordan Maras, Ramljaku i Dalić omogućilo da govore što žele i da ne odgovaraju na pitanja što je dovelo do razvodnjavanja sjednice i svelo se na priču o izvrsnosti lex Agrokora. Branimir Bunjac iz Živog zida na naš upit o jučerašnjoj sjednici sve je usporedio s jednim velikim PR projektom vladajućih u kojem su, kaže, oni briljirali, dok je ispalo da saborski zastupnici iz oporbe o ničemu nemaju pojma.



Da su živozidaši nezadovoljni vidjelo se kada je Ivan Pernar napustio sjednicu jer je Martina Dalić izbjegavala odgovor na pitanje koliko su vrijedne nekretnine koje je PIK Vrbovec založio da bi Agrokor dobio kredit od 280 milijuna kuna i to dok je Dalić sjedila u NO HBOR-a. Osim toga, Bunjac danas navodi kako im nisu odgovorili ni na pitanje je li Ramljak zaposlen u Agrokoru, odnosno je li još uvijek bio zaposlen u Texo Managementu kad je već potpisivao ugovor s Agrokorom. Odgovora nije bilo ni na pitanja je li Dalić žrtvovana da bi se spasio Plenković koji je odgovoran, ni hoće li porezni obveznici morati plaćati dugove Agrkora, jer će uslijediti tužbe, niti onog na pitanje u koju je svrhu utrošen novac za savjetnike koji nisu dali rezultate jer nagodba s vjerovnicima neće biti postignuta u roku te se još traži odgoda od tri mjeseca.

TKO JE NAGOVORIO RAMLJAKA DA BUDE POVJERENIK: ‘Ako im je cijela obrana spala na to da sam ja prvi zvao – super’

Dodatni milijuni samo za potpise

Na Ramljakove tvrdnje da će nagodba uspjeti do srpnja, Bunjac pita: “Mali vjerovnici su rekli da mogu otpisati dug od 10 posto. Vjerujete li vi zaista da će oni pristati da im plate 90 posto potraživanja?”

Ističe i kako je nužno da Ramljak ode jer nagodba nije uspjela i nije postignuta u roku, ali da je nužno i da se iz svega ukloni Taxo Management koji bi mjesečno na odgodi u svoj proračun slio još oko milijun kuna.

Kad je o Ramljaku riječ, za kojeg je Nikola Grmoja jučer rekao kako je već politički odstrijeljen, Maras tvrdi kako je sad gotovo jer je već zgrnuo desetke milijuna kuna, ali još upozorava da se jučer razotkrilo kako savjetnici neće dobiti samo navedenih 500 milijuna kuna već i dodatnih 60 za nagodbu, i to samo za potpise na toj nagodbi. “Time lovu dobiva, mislim, i Taxo Management”, zaključio je Maras.

On još ističe kako se nakon svega građani trebaju upitati smije li Plenković i dalje o svemu šutjeti, a odgovoran je za milijunske naknade koje je isplatio konzultantima.

Uspjeh nagodbe ovisi o visini otpisa dugova

Financijski konzultant Andrej Grubišić, koji je također jučer pozorno pratio događanja na Odboru, vjeruje da će se nagodba s vjerovnicima postići. “Njen uspjeh i uspjeh Ramljakovih savjetnika u restrukturiranju za koje mi kao javnost ne možemo znati je li se što napravilo ili nije, može se mjeriti samo time koliki će biti otpisi dugova. Otpis je jedino mjerilo njihova uspjeha”, kaže nam Gubišić dodajući kako je Ramljak evidentno u sukobu interesa zbog Texo Managementa te da tu tvrtku odmah treba ukloniti iz daljnjih angažmana.

“Na taj bi način Ramljak izbjegao situaciju da ga razapinju jer savjetnici rade mjesecima, a rezultat nije vidljiv. Mislim da je dobro što je jučer priznao i da je griješio za razliku od Dalić koja nije odavala takav dojam čime je poslala političku poruku. Ako gledamo moralni, etičko-poslovni aspekt Ramljak bi trebao otići, no ja ne vidim nikakvu štetu ni ako ostane. Ono što ostaje kao formalni problem jest mogućnost da roll up kreditori opozovu kredit, ako Ramljaka smjene. No, ni tu ne vidim svrhu, jer iz čega bi se naplatili”, komentira Grubišić.

RAMLJAK: ‘Priznajem, napravio sam milijun grešaka. Ali, poslali ste me u nuklearku pred eksplozijom i govorili: Sveti Ante, spasi nas!’

Država kao najveći kreator siromaštva

Osvrćući se na proteklo vrijeme od odlaska Todorića iz Agrokora, Grubišić je kazao da smatra kako je Lex Agrokor pogrešan način rješavanja pitanja koncerna. Prema njegovu mišljenju, pravo rješenje je bila dokapitalizacija, ali uz to treba obratiti pozornost na to da se dugovi ne otpisuju već da se sve naplati. Priznaje da bi to vjerojatno potrajalo godinama, ali bi tada, ističe, svi dobili svoj dio.

“Država treba pomoći snižavanjem poreza i jačanjem sudstva, a gospodarstvo neka prepuste privatnom sektoru. Jer država je kod nas ionako najveći kreator siromaštva i ne vidim čime bi ona pridonijela”, zaključuje Grubišić.

Kad je riječ o stalnom strahovanju za radna mjesta, Grubišić ističe kako građani moraju shvatiti da je netko osnovao tvrtku da bi na njoj zarađivao, a ne da bi nekome stvorio radno mjesto. No, dodaje da se i to ne može bez ljudi koji rade. Sagledavajući sadašnju situaciju ne vjeruje da će biti novih otkaza nakon postizanja nagodbe s vjerovnicima koja je u tijeku.