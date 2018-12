EKONOMSKI STRUČNJAK: ‘Hrvatska ima jednu zajedničku stvar s Portugalom, trebamo se ugledati na tu zemlju’

‘Moramo znati da se ekonomije kreću u ciklusima, da se gotovo svakih desetak godina događa ta kontrakcija ekonomskih aktivnosti i obično krene s američkog tržišta pa se proširi na sve razvijene zemlje, pa onda manje razvijene kao što je Hrvatska i ne bi čudilo da je to početak novog kriznog razdoblja, kakvih je bilo u posljednjih pedesetak, šezdesetak godina točno 15. Tu su i cijene nekretnina koje su narasle snažno, i u Hrvatskoj i u razvijenim zemljama’

“Za sada europskoj ekonomiji ide dobro, osim nekoliko izoliranih slučajeva poput Italije koja je prezadužena. Grčka se oporavila, Španjolska, Portugalu ide dobro”, riječi su to kojima na pitanje o eventualnim gospodarskim prijetnjama Europi progovara ekonomski analitičar Damir Novotny za N1.

Kao najbolji primjer oporavka, on ističe Portugal te tvrdi kako bi se Hrvatska trebala ugledati u tu zemlju koja odgovarajućim reformama otvara jedan potpuno novi ciklus ekonomskog rasta.

Prtugalske reforme

“Mi bismo morali pogledati kako je domaću zadaću odradio Portugal. Reforme u Portugalu išle su za tim da se stabiliziraju javne financije i da se ne troši više nego što se porezima može prikupiti. Italija takvu lekciju još nije naučila. Portugal je smanjio javni drug, smanjio porezno opterećenje, otvorio mogućnosti stranim ulaganjima i domaćim investitorima, oslobodio investitore od poreza na 10 godina ako investiraju u portugal, čitav niz mjera, unaprijedio čitavo poslovno okruženje”, naveo je Novotny za N1.

Tvrdi da smo gospodarski vrlo slični Portugalu i to prije svega zbog ovisnosti u turizmu te da bismo ih stoga trebali slijediti. Mjere poput portugalskih, navodi, za 2019. je najavio i premijer Plenković.

No, gledajući europsku ekonomiju Novotny je zaključio: “Europska ekonomija je još uvijek jako dobra, međutim vidimo usporavanje rasta u glavnim ekonomijama poput Njemačke i Francuske.”

Analiza Sjednjinih Država

Sagledavajući pad cijena dionica na američkom tržištu istaknuo je kako ne vidi velike prijetnje jer su bile prenapuhane te da je trebalo doći do ispuhavanja. Također ističe da zasad ondje gospodarstvu ne ide loše kao i da je nezaposlenost nikad niža, no ipak zaključuje: “Moramo znati da se ekonomije kreću u ciklusima, da se gotovo svakih desetak godina događa ta kontrakcija ekonomskih aktivnosti i obično krene s američkog tržišta pa se proširi na sve razvijene zemlje, pa onda manje razvijene kao što je Hrvatska i ne bi čudilo da je to početak novog kriznog razdoblja, kakvih je bilo u posljednjih pedesetak, šezdesetak godina točno 15. Tu su i cijene nekretnina koje su narasle snažno, i u Hrvatskoj i u razvijeneim zemljama”, zaključio je.