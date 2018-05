Nepotpisivanje kolektivnog ugovora, ali i brojni drugi problemi koji tresu hrvatsku zrakoplovnu tvrtku razlog su zbog kojeg piloti i ostalo kabinsko osoblje početkom sezone planiraju štrajk.

Piloti, stjuardese i aviomehaničari Croatia Airlinesa mogli bi početkom turističke sezone stupiti u štrajk. Razlog je u nepotpisivanju novog Kolektivnog ugovora koji je istekao još prije 17 mjeseci. Zbog toga bi se ovih dana trebao povesti postupak mirenja, no u Hrvatskom sindikatu prometnih pilota (HSSP) ne vjeruju u njegovu uspješnost.

Štrajk bi organizirao, kako piše Večernji list, sindikat ORCA – Organizacija radnika Croatia Airlinesa, a koji je još lani u kolovozu najavio štrajk, od kojeg je pak odustao nakon sastanka s resornim ministrom Olegom Butkovićem.

I drugi brojni problemi

Osim kolektivnim ugovorom, sindikati su nezadovoljni vođenjem tvrtke, te Vladinim odugovlačenjem s izborom članova Uprave.



HSSP se jučer ponovno obratio javnosti novim pismom u kojem navode kako je stanje u tvrtki sve lošije te demantiraju Upravu koja je ranije ustvrdila da iznose niz netočnih i neprovjerenih informacija o tvrtki.

Piloti su, naime, upozoravali da iz CA odlaze radnici, da u tehnici nema dovoljno ljudi, zbog čega je kompanija prisiljena otkazivati letove i unajmljivati avione drugih avioprijevoznika. U novom pismu, pak, navode da kasni završetak održavanja aviona, i to i 45 dana nakon roka. Također su iznijeli i podatke da je od 23. ožujka do 3. travnja CA unajmila 13 aviona triju istočnoeuropskih kompanija. Naveli su i da je od 12. do 18. travnja CA otkazala 18 letova te da će od 8. do 17. svibnja otkazati čak 21 let. Piloti pišu da je tehniku od 2013. napustilo 68 aviomehaničara koji su otišli raditi u inozemstvo, a da je u odnosu na 2012. sad 44 pilota manje zaposleno na neodređeno vrijeme.

Uprava negira optužbe

U Upravi CA navode kako su istupi sindikata vezani uz izbor Uprave. Kad je riječ o održavanju, ističu kako je utvrđena potreba za dodatnim radovima te da je to isključivi razlog zbog kojeg je došlo do produljenja rokova održavanja. Navode i da su od siječnja do travnja za CA letove obavljali zrakoplovi sedam različitih prijevoznika s ukupno devet aviona koji su obavili za CA 89 letova.

Negiraju i podatak da manjka radnika i da oni odlaze. Tvrde da lani u prosincu sindikati nisu prihvatili ponudu uprave za razgovore te da su trenutačno kolektivni pregovori u fazi mirovanja. Poručuju da se u tvrtki i dalje primjenjuju odredbe staroga kolektivnog ugovora, a i da je želja poslodavca da pregovori što prije počnu i brzo se okončaju.