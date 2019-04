DOSTA MU JE NATEZANJA: Uljanik i Vlada izmuljali belgijskog brodovlasnika, sad ćemo to platiti milijardu kuna

Nakon dugotrajnih pregovora i brojnih ustupaka belgijskom brodovlasniku, koji je čekao isporuku jaružala iz Uljanika, je prekipjelo i odlučio je naplatiti državna jamstva

Belgijski brodovlasnik Jan de Nul, zadnji preostali naručitelj Uljanikovih brodova, u ponedjeljak je izvijestio Upravu pulskog brodogradilišta i Vladu da odustaje od preuzimanja skupocjenog jaružala Willem van Rubroeck, te da će naplatiti gotovo milijardu kuna (920 milijuna kuna) državnog jamstva, piše Novi list.

Prije povlačenja takvog poteza Jan de Nul učinio je puno ustupaka kako do toga ne bi došlo, no umjesto pronalaska rješenja samo je uvučen u beskonačnu petlju odgađanja i nečinjenja koju je na koncu odlučio presjeći na jedini način koji mu je preostao, a to je naplatom jamstva.

U rezalište ili u Belgiju

Ipak, to još uvijek ne znači da je odustao od preuzimanja jaružala, no prema svemu sudeći to će se dogoditi nakon izvjesnog proglašenja stečaja. Kako je u brod ugrađena dredging tehnologija pod licencom upravo Jan de Nula jasno, takav brod može samo u rezalište ili u ruke belgijskog brodovlasnika.

Novi list piše kako je Jan de Nul svoj sljedeći brod već ugovorio u Kini, no s obzirom na višegodišnju uspješnu poslovnu suradnju koja je prethodila sadašnjoj krizi, moguće je da u pregovorima za kupnju broda pristane da on bude dovršen u Uljaniku, te tako budućem stečajnom upravitelju osigura jedan od poslova koji bi omogućili preustroj i restrukturiranje brodogradilišta.

Odluka o stečaju

Odluka o stečaju u ključnim uljanikovim društvima naći će se pred Trgovačkim sudom u Pazinu u naredna dva tjedna. Prije toga odvit će se rasprava u Uljanik Brodogradilištu, dok će se 3. svibnja odlučivati o pokretanju stečajnog postupka u Uljaniku d.d. Između ta dva datuma stečaj će biti proglašen u društvu Uljanik PIS, čiji su djelatnici već proteklog petka razočarani otkazali poslušnost Upravi i napustili svoja radna mjesta.