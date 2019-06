DOBAR POSAO U DALMACIJI: ‘Zarada je veća nego na apartmanima, mjesečno uzmemo i do 60 tisuća kuna’

Predsezonski turizam ne postoji bez bicikla, naučili su obiteljski iznajmljivači Splitsko-dalmatinske županije koji su odlučili pratiti svjetske trendove aktivnog odmora i cikloturizma, pa su ih uveli u svoj apartman i kuću za iznajmljivanje već ove sezone.

Očekuje se da će ove sezone otprilike 200 turističkih objekata u srednjoj Dalmaciji imati oznaku dobrodošlice biciklistima kao gostima. Odmor uz tjelovježbu na dva kotača postao je svjetski turistički hit. U Europi ga prakticira i traži otprilike 20 milijuna rekreativnih i sportskih biciklista, piše Slobodna Dalmacija.

Dio iznajmljivača Splitsko-dalmatinske županije od ovog će ljeta imati oznaku ‘bed&bike’, što će značiti da su spremni ugostiti i pružiti specijalnu uslugu biciklistima – brigu za njihove bicikle ili iznajmljivanje istih, ali i sve prateće usluge koje biciklistima trebaju, uključujući i bike-vodiče koje strane agencije sve više potražuju.

Odlična dodatna zarada

Iznajmljivači su brzo shvatili kako im iznajmljivanje bicikala osigurava sasvim pristojnu dodatnu zaradu uz apartmane. Naime, dnevno to naplaćuju od 90 do 170 kuna, ovisno o mjestu i cijenama ostalih usluga. S desetak bicikala za iznajmljivanje svakog se dana može zaraditi i do dvije tisuće kuna, piše Slobodna Dalmacija.

Oni koji su u tu vrstu prijevoza uložili tako što su nabavili stotinjak bicikala za iznajmljivanje turistima, dnevno zarade mnogo više nego vlasnici apartmana.

Da se radi o odličnoj stvari za investiranje pokazuju podaci prema kojima je u Njemačkoj čak dva milijuna turista koji u inozemstvo putuju kao cikloturisti, dok je čak 5,7 milijuna Nijemaca jednom u prošle tri godine bilo na odmoru s vožnjom bicikla.

Na poziv Turističke zajednice županije splitsko-dalmatinske za edukaciju o takvoj vrsti usluge odazvalo se više stotina iznajmljivača koji žele ugostiti bicikliste. Broj onih koji se prijavljuju preko interneta raste svakim danom.

Uređenih i označenih staza u proteklih se nekoliko godina označilo čak 140 – od makarske rivijere, preko Brača, Hvara, Zagore i splitske rivijere. Na poslovima povezanima s biciklistima već zarađuje oko sto ljudi u pedesetak ‘bed&bike’ objekata za smještaj u županiji. Do kraja godine trebalo bi ih biti 200.

Ulaganja nisu velika

‘Cilj nam je biti najrazvijenija cikloturistička regija u zemlji. Ulaganja za iznajmljivače i hotele za prilagodbu cikloturistima nisu velika, no važno je imati sigurnu prostoriju za smještaj bicikla jer gosti stižu i sa svojim biciklima od po nekoliko tisuća eura i ne žele ih ostavljati bilo gdje. Mora se imati i stalke za bicikle, osnovni alat i opremu, trgovinu rezervnih dijelova u okruženju, ali i servis u slučaju potrebe’, rekao je Joško Stella, direktor TZ-a Splitsko-dalmatinske županije.

Denis Špadina, tajnik Biciklističkog saveza Dalmacije, kaže kako je sve više električnih bicikala, ali i gostiju koji uzbrdo idu kombijem, a nizbrdo biciklom.

‘Aktivni turizam je trend u svijetu i moja agencija nudi takve mogućnosti, od planinarenja preko hikinga, raftinga i drugih aktivnosti. Želimo proširiti ponudu i produžiti sezonu s biciklizmom jer vidimo koliko nam gosti to traže na odmoru i žele ispunjen dan, boravak u prirodi i neke nove izazove, rekao je Jurica Budanko, vlasnik agencije iz Makarske koji će se također baciti u cikloturizam.

Vlasnica agencije iz Brela također planira razvoj takve vrste usluge.

‘Nama su gosti biciklisti iznimno važni radi produljenja sezone jer najviše ih dolazi u proljeće i ranu jesen i planiramo obučiti svoje bike-vodiče tako da gosti dobiju potpunu uslugu. To je segment koji se sve više traži i moraju se pratiti trendovi zahtjeva gostiju’, rekla je Olga Vukušić.

Investicija se vrati u roku od godinu dana

Kristinka Ivanac iz Brela tvrdi kako se uloženo vrati već u godinu dana.

‘Ja već imam prve rezervacije za ovu predsezonu iz Švedske za goste koji žele bicikl na odmoru. Među prvima sam u Brelima prije osam godina kupila bicikle i iznajmljujem ih u svojim apartmanima, a gosti su prezadovoljni time. Sada se želim i službeno registrirati za prihvat cikloturista i imati tu oznaku.

Kupujemo dobre bicikle, svaki je po 3-4 tisuće kuna, imamo ih 12 i ta investicija vrati se u godinu dana ako sami radite. Naša cijena najma je 90 kuna dnevno i znam da može biti i veća, ali do sada je bilo tako’, kaže Ivanac.