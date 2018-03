Naftni stručnjak otkrio: Gorivo bi uskoro mogli plaćati znatno manje

Na naftnom tržištu posljednjih mjeseci cijene barela otišle su dolje. No, mi i dalje na benzinskim crpkama plaćamo visoke cijene goriva. Naftni stručnjak Davor Štern za Danas.hr kaže da bi mi taj drastičan pad cijena nafte mogli osjetiti za jedan do dva mjeseca.

“U mjesec do dva bi se mogao dogoditi taj pad cijena derivata kod nas i to za nekih 10 do 15 posto”, kazao je naftni stručnjak Davor Štern za Danas. hr, no to ovisi i o samim rafinerijama.

Dodao je da će u tom trenutku dobitnici biti potrošači, a naravno država bi tu gubila. Na pitanje misli li da bi u tom trenutku država mogla dignuti trošarine, kaže da, s obzirom na proračun, prihode i rashode, država sebi neće dozvoliti gubitke.

Podsjetimo, cijena sirove nafte u posljednjih nekoliko mjeseci pala je dvadesetak posto.

Cijene ostale iste, slave jedino oni koji se voze na autoplin

Iako naftne kompanije u srijedu nisu mijenjale cijene goriva na svojim benzinskim postajama, više od 100.000 vozača u Hrvatskoj itekako ima razloga za veselje. Prema informacijama portala cijenegoriva.info, litra autoplina pala je za 26 lipa. Sada stoji 4,26 kuna, što je 60 posto jeftinije od cijene jedne litre Eurosupera 95.

Litra Eurosupera 95 sada stoji 10,16 kuna. Litra Eurodizela stoji 9,64 kune.