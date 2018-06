CIJENE STALNO RASTU, NO PRIJETI NAM I NOVO VELIKO POSKUPLJENJE: ‘Možemo se samo nadati da su trgovci nešto naučili na prijašnjim iskustvima’

Da cijene u hrvatskim prodavaonicama itekako rastu neovisno o posljednjim poskupljenjima goriva, itekako su primijetili hrvatski kupci. Stoga smo provjeri tko ih je podizao i zašto te što nas još čeka

“Svaki put iz dućana dođem sa sve manje stvari, a ondje ostavljam sve više novca. Cijene rastu k’o lude. Primjerice, sve do nedavno kupovala sam tunjevinu u komadima. Cijena male konzerve bila je 6,99. Sada je 9,99. Pa nije to malo, to su tri kune, neću je više kupovati. Čokolino je, primjerice, poskupljivao, čini mi se, u nekoliko navrata. Rasla je i cijena vlažnih maramica za bebe i još nekih proizvoda koje uzimam.

Moja plaća stoji na mjestu već godinama, a ono malo povećanje kojim se država hvali, poslodavac mi je uzeo jer mi više ne plaća rad vikendom. A ustalom država nikad ne pomaže toliko koliko nam cijene u međuvremenu rastu”, priča nam jedna Zagrepčanka ogorčena što se u medijima priča o rastu prosječne plaće i boljoj situaciji u Hrvatskoj dok ljudi koji u njoj žive to ne osjećaju. Pritom navodi kako su cijene koje je vidjela da su porasle prije poskupljenja goriva.

Da cijene doista itekako rastu potvrđuje nam i trgovkinja jednog lanca malih trgovina. Na naše pitanje jesu li cijene posljednjih dana rasle odgovara: “Ma da, kako ne. Stalno rastu. Prošli sam tjedan izmijenila cijene na cijeloj jednoj polici Kraševih proizvoda. A nedavno smo mijenjali i cijene Podravke. I drugima cijene rastu”. Na naše pitanje je li riječ o poskupljenju proizvođača koje se prelilo na police ili povećanju trgovačkih marži, nije nam znala odgovoriti.

Što kažu tvrtke i trgovci?

Upit smo stoga poslali na hrvatske tvrtke da vidimo jesu li poskupljenja vezana uz njih i imaju li možda problema zbog povezanosti s Agrokorom, odnosno prodajom svojih proizvoda putem domaćeg koncerna u problemu.

Tako su nam u Krašu d.d., primjerice, rekli kako svoje cijene nisu podizali. U Podravci je situacija, pak nešto malo drugačija. “Početkom svibnja prema trgovcima je na manjem dijelu asortimana izvršena minimalna korekcija cijena što je isključivo rezultat značajnijeg pritiska rasta cijena sirovina i ostalih sastavnica cijene gotovih proizvoda”, odgovorili su iz Korporativnih komunikacija te tvrtke.

Blagi porast stope inflacije

Iz Atlantica su nam, pak, poručili kako bi za detaljan odgovor, zbog velikog broja brendova koje pokrivaju, trebali i detaljnu analizu iz sektora prodaje za što im treba više vremena. Podsjećaju da je riječ o složenom postupku te da na cijene proizvoda utječu različiti čimbenici. No, navode kako sa sigurnošću mogu tvrditi kako cijene zbog nedavnog poskupljenja goriva neće rasti.

Upit o tome jesu li sami trgovci podizali cijene podizanjem marži poslali smo i nekim trgovačkim lanacima, no odgovor do zaključenja teksta nismo dobili. Tražili smo ga i u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Sektoru za trgovinu, no ondje nismo dobili konkretan odgovor na to pitanje. Ipak, priznaju da je inflacija u travnju u odnosu na ožujka bila nešto viša – s 1,1 je skočila je na 1,3 posto.

Također navode kako su brže nego u ožujku rasle cijene prehrambenih proizvoda i to za 0,2 postotna boda (1,3 posto). Rast je, pak, tvrde usporen za jednako toliko kod cijena neprerađenih prehrambenih proizvoda (1,9 posto) i industrijskih proizvoda bez prehrane i energije.

I službeno – cijene stalno rastu!

Informacije o povećanju cijena potvrđuju i službeni statistički podaci. “Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u travnju 2018. u odnosu na ožujak 2018. u prosjeku su više za 0,7%. U odnosu na travanj 2017., tj. na godišnjoj razini, više su za 1,3%, dok su u godišnjem prosjeku više za 1,1%”, objavio je Državni zavod za statistiku odakle navode kako su najviše rasle cijene obuće i odjeće (4,4 posto) te potom cijene prijevoza (1,5 posto).

Porasle su i cijene hrane i to za 0,7 posto, opreme za kućanstvo 0,4 posto, ali i cijene Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva te cijene Zdravlja u prosjeku su po svakoj skupini više za 0,1 posto.

No, iako su poskupljenja kupci primijetili prije povećanja cijene goriva u Hrvatskoj, u HGK navode kako je ubrzanje rasta inflacije rezultat ubrzanja rasta cijena energije, goriva te maziva.

I dakako, ističu kako će i dalje cijene rasti. “U ovoj godini očekujemo nešto višu razinu inflacije u odnosu na prošlu godinu, na razini od 1,5 posto prema nacionalnom indeksu. Europska komisija, prema Harmoniziranome indeksu potrošačkih cijena, za područje EU predviđa stopu od 1,7%, a za Hrvatsku ispodprosječnih 1,5 posto”, navode iz HGK.

‘Poskupjela je i hrana, obuća i odjeća’

Situaciju s cijenama prate i u sindikatima u kojima također ističu kako je ono kontinuirano. Pokazuje to i tablica NHS-a. “Zasad poskupljenje nije alarmantno, ali je stalno vidljivo. Nije to samo sada poskupjelo gorivo. Mi pratimo cijene unatrag godinu dana i stalno to po malo ide gore. Poskupjela je i hrana, i obuća i odjeća. Posebno se to vidi sezonski.

Govorili su nam da su poskupjele banane, no nisu to samo banane, to je općenito voće, ali i povrće”, kaže nam predsjednik Nezavisnih sindikata Hrvatske Krešimir Sever dodajući kako su poskupljenje osjetili i na božićnoj i na uskršnjoj košarici koju izračunavaju svake godine. Dodaje kako je riječ i o očekivanim poskupljenjima s obzirom na činjenicu da raste potražnja, a kada raste potražnja, rastu i cijene. “Kada potražnja slabi, onda se i trgovci boje podizati cijene”, dodaje Sever.

No, ono što bi nas moglo očekivati, upozorava, jest lančana reakcija na poskupljenje goriva – odnosno još jedno poskupljenje. Podsjeća kako su i ranije proizvođači i trgovci podizali cijene proizvoda odmah nakon poskupljenja nafte pravdajući se da nakon toga i druge sirovine poskupljuju. “Sada se samo nadamo da će biti više razuma i da će i sami trgovci biti oprezniji jer su građani naučili na ranijim iskustvima. Danas kupuju drugačije i odlaze ondje gdje je jeftinije, oprezniji su i izbirljiviji”, kaže Sever.