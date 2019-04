ČEKA LI HRVATSKU TURISTIČKI KRAH? ‘Naše su cijene pomahnitale, nema šanse da im konkuriramo’

‘Možemo li im ikako konkurirati? Nema šanse, znate i sami da se samo cijena noćenja u našim hotelima s pet zvjezdica kreće između tristo i četiristo eura’, kaže stručnjak gledajući tursku ponudu s mora

Turistička sezona ove godine neće biti kao one prethodnih. Razlog je stabilizacija u Grčkoj i Turskoj, a tu je još i mamljenje gostiju subvencioniranjem avionskih letova za Antaliju i to cijenama aranžmana koje su u nas nezamislive.

Primjerice, članovi splitskog golf kluba “1700”, u Beleku su proveli sedam dana u hotelu s pet zvjezdica u all inclusive aranžmanu za tisuću eura, s uključenim aviokartama. U cijenu odmora u Antaliji bila su im uključena čak i jela po narudžbi, sva alkoholna pića, vozili su ih svaki dan na golferske terene, zabavljali ih, čistili im opremu…

Za taj novac u RH jedva prosjek

Istovremeno, piše Slobodna Dalmacija, u Hrvatskoj gost za taj novac, jedva može provesti pet dana u prosječnom privatnom smještaju na otoku, jer kad ga “Jadrolinija” opali po džepu, a karta za putnika i auto se broji u sezoni u tisućama kuna, neće mu ostati ni za kavu.

“Mi se s Turcima jednostavno ne možemo uspoređivati. To je potpuno drugi kontekst”, tvrdi Zadranin Tomislav Fain, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija, no, bez obzira na to, ostaje da su nam oni i dalje velika konkurencija u pridobivanju gostiju iz Europe.

Otkada je Turska odlučila subvencionirati letove, touroperatore i kruzing kompanije, broj rezervacija im je veći za trećinu. Oni turistima praktički plaćaju put da bi posjetili Tursku i ondje potrošili novac, te potvrdili da se radi o sigurnoj zemlji u kojoj terorizam više nije prijetnja. Na taj način Turska samo što ne “poždere” mediteransku konkurenciju.

Konkurirat? Nema šanse

Tako se kod njih mogu naći aranžmani od 500 eura koji uključuju hotel 5 zvjezdica, uslugu all inclusive, s povratnim letom iz Njemačke ili Velike Britanije.

“Možemo li im ikako konkurirati? Nema šanse, znate i sami da se samo cijena noćenja u našim hotelima s pet zvjezdica kreće između tristo i četiristo eura” – kaže Fain, koji se slaže da smo izgubili osjećaj za realnost kad je u pitanju omjer onoga što nudimo s onim koliko to na koncu i naplatimo.

Ističe da dugo upozorava da se ne smije pretjerivati s cijenama i da će naš turizam to skupo koštati.

Uz to, Hrvatska je i dalje dosadna destinacija koja nudi samo “sunce i more”, dok Turci privlače brojnim aktivnostima.

“Najvažnije vam je da gost dobije vrijednost za utrošeni novac, “value for money”. Trebamo imati ponudu za sve vrste gostiju, i za one koji mogu platiti više i za one plićeg džepa, ali za ono što plate moraju dobiti najbolju uslugu”, zaključuje Fain za Slobodnu