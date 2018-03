Gradonačelnik Citya Hrvatima: Morate biti brži!

“U Hrvatskoj postoji veliki talent, ali nedostaju poslovni uvjeti i infrastruktura kako bi mogao procvjetati”, rekao je gradonačelnik londonskog Citya David Wootton, ističući da su u Britaniji veliki tehnološki i financijski potencijali koji projekte u Hrvatskoj mogu podržati.

Prvi potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva Radimir Čačić primio je u Banskim dvorima delegaciju iz Velike Britanije, koju predvodi gradonačelnik londonskog Citya, Alderman David Wootton.

Između ostalog, razgovaralo se o razvoju i financiranju velikih energetskih i infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj. Kako je pojasnio Čačić, riječ je konkretno o tri projekta koja su predstavljena Woottonu, a to su projekt “Zagreb na Savi”, projekti o javno-privatnom partnerstvu i više energetskih projekata.

Britanski interes za investicije postoji, rekao je Wootton ističući da je ovo “novo vrijeme” za odnose ne samo na razini dviju vlada već i u gospodarstvu.

”U Hrvatskoj postoji veliki talent, ali nedostaju poslovni uvjeti i infrastruktura kako bi mogao procvjetati”, rekao je Wootton, ističući da su u Britaniji veliki tehnološki i financijski potencijali koji projekte u Hrvatskoj mogu podržati.

Za brojne birokratske zavrzlame koje muče ulagače u Hrvatskoj, i na lokalnoj i na državnoj razini, Wooton zna, ali zadovoljan je činjenicom da su mu na sastanku koji je u srijedu održan u Rijeci i danas u Zagrebu rekli da se namjeravaju pozabaviti tim problemom.

”Zadovoljan sam procesom donošenja odluka, ali procesi bi trebali biti brži, jednostavniji i transparentniji”, rekao je.

Kreću projekti

Što se tiče projekata o javno-privatnom partnerstvu, Čačić je pojasnio da će za koji dan krenuti natječaj za poslove vrijedne 1,8 milijardi kuna. Riječ je o projektima vezanim za poslove na školama u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji, te na područjima gradova Dubrovnika i Zagreba, te za jednu bolnicu i pravosudni objekt.

Upitan za loš rezultat kada su u pitanju do sada ostvarene investicije u javnim poduzećima, realizirano je svega 28 posto od zacrtanog, Čačić je rekao da je zadovoljan ostvarenim.

“Cilja nam je da rezultati budu 80 posto naviše, na kraja godine. Mislim da će se ostvariti, u tome je cijeli moj napor”, rekao je Čačić.

Traže se investitori za 13 turističkih tvrtki

Osim sa Čačićem, gradonačelnik londonskog Citya razgovarao je i s ministrima Ivanom Vrdoljakom i Veljkom Ostojićem.

Razgovaralo se o investicijskim projektima te, s tim u vezi, o procesu uklanjanja barijera i olakšavanja dobivanja potrebnih dozvola. Ostojić je Britancima predstavio Katalog investicija u kojem se nalaze informacije o 13 trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu koja će se privatizirati tijekom sljedeće dvije godine.

Nakon sastanka u Banskim dvorima Čačić i Wootton sudjelovali su na konferenciji “Razvoj i financiranje velikih energetskih i infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj” koja se održala u HGK-u.

Uvodno izlaganje prisutnima će održao Lord Mayor londonskog Citya, koji je tu dužnost preuzeo kao 684. Lord Mayor of the City of London 11. studenog 2011. godine. Inače, The Right Honourable the Lord Mayor of London pravni je naziv za gradonačelnika poslovnog Londona. Glavna uloga Lorda Mayora je zastupati, podržavati i promicati tvrtke i ljude u londonskom Cityju.

Britanska delegacija danas završava dvodnevni posjet Hrvatskoj.