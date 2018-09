BRUXELLES ĆE OD 3. MAJA TRAŽITI POVRAT SUBVENCIJE? ‘Od države više ne smiju tražiti ni kunu’

Budući da nisu ispunili planirane zahtjeve spram restrukturiranja u 3. maju bi se mogli naći u novim problemima pa i stečaju

Postoji rizik da Europska komisija zbog neispunjavanja programa restrukturiranja Hrvatskoj naloži da brodogradilišta “3. maj” i Brodosplit vrate subvencije koje im je država dala kroz provođenje tih programa. Mišljenje je to Državne revizije izneseno u izvješću Ministarstvu gospodarstva, a koje se odnosi na prošlu godinu. U slučaju da se to obistini, za 3. maj koji je već i bez toga u dubokim problemima to bi značilo stečaj.

U izvješću revizije navodi se kako je država 3. maju isplatila 847 milijuna kuna subvencije, ali da je i vlastiti doprinost trebao biti toliki, ali da s on nije dogodio. Prema nalazu Jadranbroda, tvrtke ovlaštene za nadzor provođenja programa istaknut je doprinos do 728 milijuna kuna, ali priznati se može 695,58 milijuna kuna. Za Brodosplit se, pak, sumnja da je sredstva državne potpore koristilo nenamjenski.

Neprihvatljiv plan restrukturiranja

Ministarstvo gospodarstva, pak, očitovalo se i da će do kraja kolovoza poslati 14. izvješće o provedbi programa restrukturiranja Europskoj komisiji pa se sukladno navedenom očekuje eventualno postupanje Komisije.

Novi list iz izvora bliskih Vladi doznaje da su u utorak u Zagrebu zaprimili primjedbe Europske komisije na draft plana restrukturiranja Uljanik brodogradilišta koji je bila osmislila uprava Uljanikai konzultanti Boston consulting grupe. Taj plan, podsjetimo, i Vlada i Bruxelles ocijenili su lošim i neprihvatljivim.

Neslužbene informacije govore da su primjedbe, odnosno sugestije EK-a o tome što je potrebno učiniti s planom restrukturiranja pulskog škvera da bi se došlo u fazu da se pokrene i službena procedura njegovog odobrenja u Bruxellesu, sadržane su na dvadesetak stranica.

Zamjerke EK

Iz Bruxellesa poručuju kako država snosi 50 posto troškova restrukturiranja, a ne 60 posto kako su to iz Uljanika tvrdili. Isti dio pritom treba otpasti na samo brodogradilište, odnosno strateškog partnera. Također iz EK poručuju kako nije vidljivo restrukturira li se samo Uljanik ili cijela Grupa.

Riječki škver za Bruxelles je već završena priča, jer je njihovo restrukturiranje lani završeno. Stoga od države više ne smiju dobiti ni kunu. U realnosti, u riječkom brodogradilistu moći će završiti priča tek onda kada im iz Uljanika vrate onih 523 milijuna kuna, koliko je proteklih godina završilo s druge strane Učke. Valja spomenuti i nelogičnost da se program restrukturiranja radi za pulsko brodogradilište koje ustvari nema svojih poslova i ugovora već je samo podizvođač za Uljanik, holdingovu maticu, piše Novi list