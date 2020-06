BRAČNI PAR IZ NAŠICA PODIGAO DOBITAK OD 10 MILIJUNA KN: ‘Na što ćemo to potrošiti? Nemamo pojma! Sada idemo na ručak…’

‘Nemam svoje omiljeno prodajno mjesto za igru, nisam redovan igrač i nemam svoje sretne brojeve. Igram se. Loto 7 jedina je igra koju igram i to već dugi niz godina. Nisam očekivao dobitak pa nisam šokiran niti posebno uzbuđen. Zakasnio sam na TV izvlačenje tako da nisam odmah znao da sam baš ja sretni dobitnik, polovio sam samo pola brojeva i tek sam za koji dan shvatio da sam osvojio Jackpot’, govori sretni dobitnik

Bračni par iz Našica došao je bez najave. Iznenadio nas je, samo su se pojavili, dobitnik i supruga došli su po svoj Jackpot. Očekivali smo da će prvo nazvati i raspitati se o mogućnostima podizanja dobitaka. No, došao je i rekao da nema posebnog razloga zašto je čekao još od 13. svibnja 2020. da se javi i podigne svoj 10.000.000,00 kuna vrijedan dobitak – Jackpot Lota 7 iz 39. kola. To nije novac koji bi bilo tko pustio da čeka. No, oni jesu i došli su tek potkraj prošlog tjedna. Već smo pomišljali organizirati medijsku potragu za sretnim dobitnikom, ali nije trebalo. Pojavio se i što je rekao? Uglavnom, nema nikakvog posebnog razloga zašto se nisu odmah javili, za sada nitko ne zna da su baš oni ti sretnici koji su osvojili Jackpot Lota 7 od maksimalnih 10 milijuna kuna, priopćila je Hrvatska lutrija.

“Nemam svoje omiljeno prodajno mjesto za igru, nisam redovan igrač i nemam svoje sretne brojeve. Igram se. Loto 7 jedina je igra koju igram i to već dugi niz godina. Nisam očekivao dobitak pa nisam šokiran niti posebno uzbuđen. Zakasnio sam na TV izvlačenje tako da nisam odmah znao da sam baš ja sretni dobitnik, polovio sam samo pola brojeva i tek sam za koji dan shvatio da sam osvojio Jackpot”, govori sretni dobitnik, dok je supruga očigledno uzbuđena dodala: “Taman sam se smirila i sada na blagajni ponovno me obuzima neko uzbuđenje. Veliki je to novac. Na što ćemo potrošiti dobitak? Koliki god popis napraviš, još uvijek ostaje puno novca za trošiti”, skromna je gospođa.

Nekih posebnih, neostvarenih želja nemaju, nisu očekivali dobitak pa još ne znaju na što će ga potrošiti. Mirovina nije velika, s te strane će dobro doći sigurnost koju dobitak donosi.

“Sada idemo na ručak, a s vremenom ćemo odlučiti što s dobitkom. Dio ćemo svakako podijeliti u najužoj obitelji“, kazali su na odlasku i poručili drugima da igraju, a oni će i dalje igrati, jedan listić, dovoljno za dobitak.