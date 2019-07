Bogataši u Hrvatskoj trebaju plaćati veći porez

Veći porezi za najbogatije povremeno su se spominjali, ali sve je za sada ostalo na razini ideje. Podrška takvoj inicijativi sada, pomalo neočekivano, stiže upravo iz redova domaćih bogataša. No, upozoravaju, nisu uvijek najbogatiji oni s najvećim plaćama, pa i kod poreza o tome treba voditi računa.

Američki milijarder Warren Buffet u svom je komentaru za The New York Times zaprepastio dobar dio svojih “kolega milijardera” kad je napisao da on uopće ne snosi zajedničku žrtvu zbog posljedica krize, kao što su to tražili politički vođe.

“Mene su poštedjeli. Pitao sam svoje megabogate prijatelje kako kriza utječe na njih. I oni su također ostali nedirnuti”, napisao je u svom zahtjevu da se bogatima uvedu veći porezi, jer “mi megabogati dobivamo nevjerojatne porezne olakšice”, dok njegovi radnici trpe veće porezno opterećenje od njega!

Kako je ova ideja primljena kod hrvatskih bogataša, budući da se u Hrvatskoj samo priča o oporezivanju imovine, a malo toga se poduzima?

Tvrtke ne smiju bankrotirati

Vlasnik Orbica Branko Roglić upozorava da porezi ne smiju dovesti do bankrota tvrtki jer onda sve gubi smisao.

“Oporezivanje bogatih nije rješenje ove krize, ali je na putu rješenja”, izjavio je Večernjem listu.

Emil Tedeschi, vlasnik Atlantic Grupe, odmah traži da se smanje doprinosi za njegove zaposlenike, ali i da se uvede porez na imovinu koja se ne koristi u privredi nego godinama stoji neiskorištena.

“Na razini regulative postoji diferencijacija prema primanjima i ja osobno plaćam porez prema najvećoj stopi, i mislim da je to korektno”, kaže Tedeschi.

Oni koji imaju najveća primanja nužno ne moraju imati najviše, ističe on, a druge se kategorije ne oporezuju kako bi mogle ili trebale, dok je gospodarstvo visoko opterećeno nametima.

“Hrvatska ima velike doprinose, visoke stope poreza na dohodak, ali nema dobro postavljen porezni sustav”, zaključuje Tedeschi.

