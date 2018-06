VELIKI USPJEH IVANE IZ SINJA: Hrvatica rastura u Dubaiju i kaže – ženu se tamo ne smije krivo ni pogledati

Sinjanka Ivana Duvnjak druga je osoba u velikoj iračkoj naftnoj tvrtci ‘Al Bilal Group’.

Tvrtka ima preko 5.300 zaposlenih, a za njih je odgovorna upravo ova magistra ekonomije, piše Slobodna Dalmacija.

“U toj tvrtki sam voditeljica ljudskih resursa i razvoja prodaje. Iznad moje pozicije još jedino postoji pozicija predsjednika uprave i ja sam za svoj dio posla direktno odgovorna njemu”, kaže Ivana.

Iz osigurateljskog u naftni biznis

“Radila sam devet godina u sektoru za prodaju jedne naše osiguravajuće kuće. I onda sam negdje početkom 2016. godine preko moje prijateljice, koja već dvije godine živi u Dubaiju, dobila ponudu od tvrtke ‘Capital Taqa’ iz Abu Dhabija, koja je nacionalna tvrtka za naftu i plin, da dođem raditi kod njih. Ponudili su mi mjesto izvršnog asistenta predsjednika uprave.”

“U kolovozu prošle godine išla sam na testiranja u tvrtku ‘Capital Taqa’, koja sam uspješno prošla. Gledaju osobnost osobe koju žele zaposliti, poznavanje engleskog jezika i snalaženje ‘u sekundi’ na postavljena pitanja, koja osobno postavlje predsjednik uprave. Moraš odgovoriti u hipu, bez stajanja i ako im se svidiš kao osoba, dobivaš posao”, objašnjava Ivana, koja je počela raditi u Dubaiju u listopadu prošle godine.

U tome gradu živi u Palm Jumeirahu, dijelu Dubaija u kojemu najviše žive stranci i koji je jako luksuzan i za njihove pojmove. Tamo živi s cimericom Farzan iz Irana, diplomiranom inženjerkom građevine koja živi u Dubaiju preko 20 godina.

Ivana ipak nije duže ostala u firmi u kojoj je dobila prvi posao.

“Moja cimerica preporučila me vodstvu tvrtke ‘Al Bilal Group’ i 25. svibnja ove godine počinjem raditi za njih. Ne radi se o bolje plaćenom poslu, ali je izazov i odgovornost puno veća, a kako ja u svom poslu želim ostvariti međunarodni uspjeh, odlučila sam otići na to odgovornije radno mjesto”, objašnjava Sinjanka, čija je plaća sada četiri puta veća od one koju je imala prije u Hrvatskoj.

Njena nova firma je iz Iraka, a bavi se naftom, plinom, energijom, izgradnjom postrojenja, vodom i obnovljivim izvorima energije. Djeluje na području Iraka, Jordana, Egipta, Rusije i SAD-a.

Žene u Dubaiju

“Žene su zaštićene na sve moguće načine i one nemaju nikakvih problema. Ne smije ženu nitko krivo ni pogledati. Muškarci se prema strankinjama ophode s velikim poštovanjem, čak bih rekla i strahom, i nikada, što ja znam, niti jedna žena u Dubaiju nije imala nikakva negativna iskustava. Dubai je kozmopolitski grad s puno različitih kultura i vjera. Ja kao strankinja i katolkinja imam pravo slaviti sve naše vjerske praznike, ali isto tako moram poštivati i njihov ramazan”, objašnjava Ivana.

Dodaje kako je Dubai prepun policije, što i ne čudi s obzirom da se radi o policijskoj državi, ali upravo zbog toga nema ni kriminala. Sve se kontrolira i nadzire, kamere su posvuda.

Nije lako doći raditi u Dubai. Morate biti visokoobrazovani, savršeno dobro govoriti engleski, te biti spremni puno raditi, objašnjava Ivana, čije radno vrijeme je od 8:30 do 17:30. a vikend joj počinje u četvrtak.

“Četvrtkom i petkom se izlazi vani, subotom odmara i priprema za radnu nedjelju koja je normalni radni dan. Izlazi se u velike trgovačke centre, hotele i svjetski poznate restorane, kojih u Dubaiju ima koliko ti duša hoće. Sve radi do dva sata poslije pola noći, najviše do 2.30 sati i tada svi odlaze na počinak. Alkohol se može piti u restoranima ili kafićima, ali ga se ne može kupiti u slobodnoj prodaji”, kaže Ivana koja objašnjava da preferira izlaske po danu.

“Odem na paraglajding, u teretanu, na plivanje i vozim kvadove po pustinji.”

“Sada je dosta teško pronaći posao. Njega mogu dobiti samo najškolovaniji, a najveća potražnja je za uslužnim djelatnostima. Radi se o restoranima i hotelima najviše moguće svjetske kategorije. Ti konobari, kuhari moraju biti školovani, poznavati svjetske jezike i biti najbolji u svom poslu.”

Ivana kaže kako ne juri za novcem, koji joj nije najbitniji, već da želi steći međunarodno iskustvo, tako da poslije može otići raditi u bilo koju drugu zemlju.