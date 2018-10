Kako uspješno pokrenuti posao u 7 koraka

Tomislav Bosak

Imate super ideju, uočili ste odličnu priliku na tržištu, dosjetili ste se izvrsne inovacije? Šef vam ide na živce, ne možete naći posao, želite izaći iz trenutnih okvira? Jedna od opcija je da postanete poduzetnik. Iako ta riječ na našim prostorima ima i neke negativne konotacije, ovdje govorim o ljudima koji rade i žive od svoga rada. Postati poduzetnik može biti uzbudljivo, izazovno ili teško ovisno o vašem kutu gledanja. Vaša perspektiva određuje ono što vidite i način na koji to interpretirate.

Ne znate od kuda početi? Ovo je sedam savjeta kako uspješno pokrenuti posao.

Preuzmite odgovornost za sebe

Jedna od važnih karakteristika uspješnih poduzetnika je preuzimanje odgovornosti za sebe. Ovdje mislim na uzimanje volana u svoje ruke. Ako niste zadovoljni sa svojim trenutnim statusom, osvijestite da nitko osim vas ne može promijeniti stvari u vašem životu. Možete kriviti državu, birokraciju, šefa, supružnika, ali to vam neće biti od neke koristi. Promjenu možete napraviti samo vi kada to odlučite.

Dobro odaberite djelatnost kojom ćete se baviti

Sigurno ste čuli izraze „slijedi svoju strast“, „bavi se onim što te inspirira“ i slične, ali što one znače?

Moja interpretacija je da se bavite onim što za vas ne predstavlja posao. Što radite da vas veseli? Što vam daje energiju kad ste umorni? Što radite za druge, a daje vam osjećaj zadovoljstva?

Radite stvari u kojima ste dobri, koje vam leže jer je vjerojatnije da ćete u njima biti uspješni. Sjetite se stvari koje ste dobro odradili za druge i niste ih naplaćivali jer vam je to pričinjavalo zadovoljstvo. Razmislite kako možete te stvari oblikovati u vaš proizvod ili uslugu.

Ako nemate dovoljno iskustva u poslu kojim se želite baviti, pogledajte oko sebe i nađite kompanije ili pojedince koje to uspješno rade. Što oni isporučuju? Kome? Kako? Za početak ih možete oponašati.

Imate inovativno rješenje za problem koji postoji na tržištu? Inovacije imaju najveći tržišni potencijal, ali jednako tako i najveći rizik provedbe jer nema podataka o tome kako će tržište reagirati na vašu inovaciju.

Istražite djelatnost s kojom se bavite, iskoristite mogućnosti Interneta, pričajte s ljudima koji su postigli ono čemu težite.

Educirajte se

Ne znate razliku između PDV-a i poreza na dobit? Nije vam jasna razlika između obrta i d.o.o.-a? Poduzetnik ima odgovornost za svaki aspekt svog poslovanja. Razmislite što ćete dati drugima da obavljaju za vas. Ako niste vični računovodstvu ili knjigovodstvu, izradi web stranice ili digitalnom marketingu, uputno je da platite profesionalcima da to rade za vas. Područja koja nisu usko vezana za vrijednost koju nudite tržištu, a zahtijevaju opsežnu edukaciju ili vam jednostavno ne leže, bolje je ostaviti profesionalcima koji od toga žive.

To naravno ne skida odgovornost s vas kao poduzetnika, ali rizik se može smanjiti pomnim odabirom poslovnih partnera/dobavljača. Trebate znati koji je najbolji pravni oblik poslovanja za vas, koji su porezni aspekti poslovanja i koje su vaše poslovne obaveze, a to sve možete saznati na linku.

Da li vaša djelatnost zahtjeva specifična znanja i vještine koje vi nemate? Kako ćete doći do tih znanja i vještina? To su samo neka od pitanja na koje trebate naći odgovor. Uspješno poduzetništvo obično podrazumijeva kontinuirano učenje, profesionalno i o poslovanju, jer današnji tempo promjena to traži.

Tko su vaši kupci i zašto bi oni kupovali od vas?

Živimo u dobu velike ponude. Bombardiraju nas tradicionalni, digitalni, virtualni kanali prodaje i promocije svaki dan. Kupcima je već dosta masiranja moždanih stanica. Zašto bi oni kupovali baš od vas?

Već ste čuli da „treba istražiti tržište“ ali što to znači? Prije nego lansirate proizvod ili uslugu trebali bi utvrditi hoće li ljudi stvarno izdvojiti novac za vrijednost koju nudite. Ljudi koji nisu vaša obitelj i prijatelji. Tko su točno ljudi koji će kupiti vaš proizvod ili uslugu? Svi ljudi u Hrvatskoj ili Europi nije dobra definicija ciljanog tržišta. Da li se možete sjetiti imenom i prezimenom ljudi koji su isprobali/kupili vaš ponudu? Ako ne postoje, kako izgledaju kupci konkurencije? Koji problem vaša ponuda njima rješava? Kolika je veličina tržišta? Umijeće staroindijske kaligrafije je hvalevrijedna umjetnost, ali ako imate jednog kupca u Hrvatskoj, koliko mu morate naplatiti?

Guglajte istraživanja, poslovne primjere (business case-ove) i pričajte s kupcima.

Napravite poslovni plan

Za dio vas ovaj dio predstavlja totalni bauk, tipa „ja nisam financijaš“, „ja to nikada nisam radio“ i slično.

Poslovni plan je vrlo fleksibilna kategorija. Možete ga napraviti na jednom listu papira ili možete napraviti investicijsku studiju od 100 stranica. Poslovni plan je jednostavno vaš plan prihoda (ono što će vam sjesti na račun), koliko ćete ljudi zaposliti, plan rashoda (ono što plaćate s računa), kolika ulaganja u opremu vam trebaju, koji su vam izvori financiranja (vlastita sredstva, obitelj, poticaji, kredit, investitori), kolika vam je dobit/gubitak i koliko poreza ćete na kraju platiti (ukoliko ostvarite dobit).

Imajte u vidu da su prihodi od kupaca ono što drži vaše poduzeće u životu, sve ostalo, uključujući i vašu plaću, su troškovi s čime trebate biti vrlo oprezni. Naravno da je fora da ste vi veliki direktor koji se vozi u bmw petici i ima svoju tajnicu, ali zapitajte se da li je to nužno za vaše poslovanje i štoviše, da li vaši prihodi mogu to pokriti.

Budite realni u procjeni prihoda i troškova jer poslovni plan je alat prvenstveno za vas, da vi vidite da li je ideja održiva, a tek onda za Banku, poticajna sredstva i investitore. Papir trpi svašta, tako da je bolje da istestirajte poslovnu ideju na papiru nego da uletite u probleme. Ukoliko nemate ideju o prihodima i rashodima pričajte s poduzetnicima koje se bave vašom ili sličnom djelatnošću.

Kako napraviti poslovni plan? Alate i priručnik možete preuzeti ovdje.

Kako da dođem do potrebnog financiranja poslovnog pothvata?

Treba vam stroj o kojem ovisi vaše poslovanje? Tko će meni početniku dati novac? Poduzetnici početnici imaju općenito većih problema kod financiranja zato što je teško odrediti uspješnost poslovanja koje je tek počelo ili tek treba početi. Tu dolazi do izražaja dobro napisan poslovni plan. Poslovni plan je materijalizirana vaša ideja koju trebate prodati vašim izvorima financiranja koji mogu biti:

Vlastita ušteđevina, obitelj i prijatelji – u slučaju financiranja od strane obitelji i prijatelja vi od njih tražite da dijele rizik poduhvata s vama što može utjecati na vaše osobne odnose s njima

Poticajna sredstva – istražite razne oblike programa poticanja poduzetništva na državnoj i lokalnoj razini, samo imajte u vidu troškove i vremensko trajanje procesa svakog natječaja

Investitori – ili poslovni anđeli, pojedinci i fondovi koji daju financiranje za određeni udio u kapitalu kompanije, razmislite koliko i za koju cijenu ste spremni dati dio kapitala/upravljanja drugima

Banke – ne traže dio kapitala, ali zaračunavaju kamatu na investirana sredstva, provjerite Erste poduzetnički starter

Za koju god varijantu financiranja se odlučite, napravite popis pozitivnih i negativnih strana svake opcije kako bi imali bolji pregled i lakše se odlučili za najbolju varijantu.

Neka vaši kupci saznaju za vas

Marketing i prodaja je ono od čega mi tradicionalno bježimo. Većina nas je odrasla s uvjerenjima tipa „ne želim biti prodavač“, „prodaja je loša“ ili „marketing vara kupce“. Možda je u nekim slučajevima to i istinito.

Da budemo na čisto, bez prodaje nema prihoda, bez prihoda kompanija ne može preživjeti. Bez marketinga nema prodaje. Vrlo jednostavno.

Budite odlučni da objavite tko ste vi i što radite s čvrstim uvjerenjem i bez isprika. Koristite sve dostupne on-line alate kao što su web stranica, Facebook, Instagram, Linkedin i YouTube da objavljujete vaše vijesti. Svakako koristite i ostale marketing metode ako što su usmene preporuke, e-mail i telefon.

Budite ono što jeste i to prezentirajte vašim kupcima. Ako ste dobro odradili prethodne korake odabira djelatnosti, istraživanja tržišta i poslovnog plana kupci će prepoznati i nagraditi vaš trud.

I na kraju, zapamtite da niste sami. Povežite se s kolegama poduzetnicima i možda se iznenadite koliko važnih kontakta imate u svojoj mreži.