BITKA ZA KRAŠ: Srpski biznismen danas poslao snažnu poruku Braći Pivac; nalozi pokazuju da on za dionice i dalje nudi puno više novca od njih

Srpski biznismen Nebojša Šaranović nakon investicije veće od 200 milijuna kuna u Kraš ima kompliciranu situaciju jer je puno uložio u kontrolni udio, ali nema utjecaj na kompaniju

Mesna industrija Pivac, najveći dioničar Kraša s oko 32 posto glasova, ispunila je svoju formalnu obvezu iz propisa o preuzimanju, i to, čini se, pro forma. Svim dioničarima Kraša ponuđena je cijena za otkup koja je praktički na granici zakonske. Riječ je o 430 kuna, što će teško koga “zasvrbjeti”. Na tržištu je zadnja cijena bila 1050 kn (prometi se od 11. listopada kreću od pola do 3,5 milijuna kuna), pa se ne očekuje da će sama ponuda ubrzati priču prema raspletu.

Navodno se kroz dva mjeseca očekuje brži tempo, pa i rasplet u kojem će između ostalog Pivcu, nakon što prođu rokovi glede procedure, nakon dužeg vremena biti odriješene ruke, piše Poslovni dnevnik.

Pivac poželjniji partner od Šaranovića?

No, drugi dioničar po veličini, srpski biznismen Nebojša Šaranović, koji nakon investicije veće od 200 milijuna kuna Kraševu dionicu drži visoko, ima kompliciraniju situaciju. Šaranović je puno uložio u kontrolni udio (25 posto, zbog velikog trezora), ali nema utjecaj na kompaniju i otvara se pitanje kada će ga imati. Stvara li to sve veću nervozu, tek će se pokazati, tim više što se mogući plan oko privlačenja dijela ESOP-a evidentno izjalovio, piše Poslovni dnevnik.

Tu su i drugi limiti poput naloga za prodaju zainteresiranih dioničara koji su dionicu još više digli, čak na 1500 kn. Tako se “bitka” između hrvatskog i srpskog investitora za Kraš u ovoj fazi, barem po javnosti vidljivim akcijama, do daljnjega najvjerojatnije odgađa. Dok su pozicije ovako ukopane, neki poznavatelji situacije ocjenjuju da je Pivac poželjniji partner od Šaranovića, najviše zbog geneze i odnosa dioničara prema biznisu i budućnosti tvrtki. No i ti sugovornici ističu tek jednu riječ – status quo, te tvrde da će svima trebati još puno živaca.

U nastavku priče pratit će se potezi Uprave i radnika, odnosno očitovanje Uprave o ponudi Pivaca, kao i pitanje što će o njoj reći Radničko vijeće. Osim toga, u predstojećem razdoblju postoji mogućnost aktivnijeg uključivanja Nadzornog odbora Kraša, koji bi po mišljenju nekih za rasplet situacije mogao postati odlučujuće tijelo. Pod kontrolom je Pivca i ESOP društva, koji kontroliraju oko 60% glasova kad je riječ o skupštini.

S Krašom bi postali vodeća prehrambena industrija

Uloga Nadzornog odbora tiče se pitanja aktiviranja statutarne odredbe o dokapitalizaciji tvrtke samo od strane jednog dioničara, bez sazivanja skupštine, ali po tržišnim uvjetima, dakle s visokom cijenom. Na tržištu već se vrte razne kalkulacije, počevši od toga da 1 posto Kraša stoji 15 milijuna kuna, do procjenjene vrijednosti tvrtke od cca 150 milijuna eura ako se računa u odnosu na prošlogodišnju EBITDA, do tržišne evaluacije po kojoj je Kraš prešao vrijednost od 200 mil. eura.

Pivci su, piše Poslovni dnevnik, u više navrata slali signale da ne namjeravaju prodati svoj udio Šaranoviću, čini se da to i dalje ostaje izgledan stav. A s obzirom na to da bi, da su Šaranoviću krenuli prodavati svoje dionice ‘ubrali’ 300-tinjak milijuna kuna, do Kraša im je, čini se, više stalo.

S Krašom bi Mesna industija Braća Pivac postala najveća domaća prehrambena industrija, s prihodom većim od tri milijarde kuna i mogućnošću da na prvoj poziciji branše preskoče Vindiju. Ujedno bi postali i važan hrvatski izvoznik. Usto u Pivcu tvrde da ih zanima razvoj Kraša, što uključuje i akvizicije, pa se nagađa da u tom smislu računaju i na tržište Srbije.

Šaranović ide dalje

Ipak, današnji brokerski nalozi za kupnju Kraševih dionica pokazujuida je jedan kupac dao nalog vrijedan ukupno 84 milijuna kuna za kupnju 80.000 dionica po cijeni od 1050 kuna. Tih 80.000 dionica predstavlja 5 posto ukupnog broja dionica Kraša, a kako se moglo doznati, iza naloga za njihovu kupnju vjerojatno stoji Kappa Star Limited, ciparska kompanija u vlasništvu srpskog poduzetnika Nebojše Šaranovića, javlja Novac.hr.

Ovime Kappa Star Limited i nakon javne ponude za preuzimanje tvrtke Braća Pivac po cijeni od 430 kuna po dionici i dalje ostaje na istoj poziciji kupnje dionice po dva i pol puta većoj cijeni te tako poručuje da se još uvijek ne povlači iz igre.