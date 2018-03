BITKA ZA HNB PRED VRATIMA: Vujčiću za vratom puše bivši ministar financija, tko će biti novi guverner?

Najveći konkurent Borisu Vujčiću u izboru za guvernersko mjesto jest bivši ministar financija i donedavnI šef PBZ-a Božo Prka.

Iako se isprva činilo da će guvrner Boris Vujčić bez većih problema još jednom nakon srpnja osvojiti mandat za guvernera HNB-a sada se čini da će bitke za to mjesto ipak biti. Tako se brojna imena spominju kad je u pitanju Vujčićev istek mandata pa tako i ono Bože Prke, piše Novi list.

U međuvremenu, Vujčić je s premijerom Andrejem Plenkovićem dobro surađivao na nedavno predstavljenoj Strategiji uvođenja eura. Vujčić je time dobio prostor da se dodatno razmaše monetarnim i znanjem o europskim integracijama, kao i svojim vezama u Bruxellesu i Frankfurtu, dok je predsjedniku Vlade velika pompa oko eura odgovarala da bi se skrenula pozornost s kaosa u Agrokoru.

Vujčić i Plenković

Govoreći o novom mandatu Vujčić pak kaže kako će o njemu odlučivati Sabor, no ne propušta istaknuti da je bio zamjenik glavnog pregovarača za ulazak zemlje u EU (što je faza iz koje dobro poznaje Plenkovića, op.a.), te bi, kaže (misleći na uvođenje eura), “na neki način, u idućih pet, šest godina ovo trebao biti dovršetak u cijelosti tog projekta”. Time je podvukao logičnost svog reizbora, a nekima je upravo to upalo u oči kao signal da mu se stolica možda ipak trese, piše Novi list.

No, ako do promjena ipak dođe one su izglednije u redovima viceguvernera. Naime, mandat u srpnju istječe i zamjeniku Relji Martiću, te viceguvernerima Vedranu Šošiću, Damiru Odaku i Tomislavu Presečanu.

Prka neće u mirovinu

Što se potencijanih kadrova za mjesto guvernera tiče, a posebice za viceguvernerska mjesta koja se dakle također dijelom upražnjavaju, spominjalo se više imena.

U nekim se kombinacijama spominje ime Velimira Šonje, ekonomista s dugim stažem u bankarskom sektoru, te Maruške Vizek, ravnateljice Ekonomskog instituta, koja često kritički istupa spram tekuće monetarne politike. Mnogi bi u rukovodstvu HNB-a rado vidjeli Marijanu Ivanov, profesoricu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, kojoj je monetarna analiza uža specijalnost.

Ime koje najviše zvoni za guvernersko mjesto jest ono Bože Prke, iskusnog bankara koji je početkom ovog mjeseca po isteku mandata napustio čelnu poziciju u PBZ-u, a mnogi misle da se ipak još neće povući u mirovinu. Prka je bio ministar financija u jednoj od HDZ-ovih Vlada, a iako je kasnije dugo bio na čelu velike strane banke, koju je vodio iznimno uspješno, nije izgubio ni imidž nacionalno osviještenog financijaša.