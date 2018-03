Mali poduzetnici lakše će do kredita. Jamči to novi jamstveni program HAMAG Investa i Europskog investicijskog fonda, EU početnik, od kojeg se očekuje podrška za čak 650 tvrtki-početnika.. Mate Rimac nekad je bio početnik.

“Prije četiri godine sam još bio sam u garaži, a sad imamo 26 zaposlenih. U proteklih nekoliko tjedana potpisali smo ugovore za poslove koji će nas ispuniti cijelu godinu”.

Inovator iz Svete Nedjelje izumio je najbrži električni automobil na svijetu, a tvrtku Rimac automobili pokrenuo 2009. godine.

Krizu danas jedva osjeti, izvozi isključivo na strano tržište, no ključnu ulogu u pokretanju poslovanja odigralo je Ministarstvo poduzetništva i obrta koje je poduprlo start-up projekt.

“Mi smo dobili jamstvo od HAMAG-a i HBOR-a i jedini su nas podržali kad nas komercijalne banke nisu htjele podržati. To nas je spasilo prošle godine i pomoglo nam da narastemo i prebrodimo jedno teško razdoblje. Sad nam je puno bolje”, ističe Rimac.

Snažniji razvoj malog poduzetništva jamči i novi jamstveni program EU početnik, ostvaren u suradnji HAMAG-a i Europskog investicijskog fonda. Maksimalno jamstvo je 80 posto glavnice kredita, a za program će se prijaviti 650 tvrtki, očekuje resorni ministar Gordan Maras.

Imate dobru ideju? Odmah možete krenuti

“EU početnik su tvrtke do 24 mjeseca, bez duže poslovne aktivnosti i ‘track recorda’ i teško u bankama dolaze do sredstava i mi ćemo im jamčiti za kredite”, kaže Maras.

Najviši iznos jamstva u investicijama u turizmu i prerađivačkoj industriji je do 10 milijuna kuna, za obrtna sredstva do milijun, a za inovacije do pet milijuna kuna. Svi koji imaju dobru ideju odmah mogu krenuti u realizaciju projekta.

“Očekujemo da će ovo ohrabriti poslovne banke u Hrvatskoj da i kvalitetne projekte poduzetnika početnika, bez obzira što su oni u startu uvijek rizičniji, na neki način lakše, jednostavnije i jeftinije podrže”, poručuje predsjednik Uprave HAMAG-a Darko Liović.

Prema okvirnom programu za konkurentnost i inovacije Europske unije poduzetnicima je na ovaj način osiguran financijska podršku u iznosu od 400 milijuna kuna jamstva u trogodišnjem razdoblju.

“Dosad smo pomogli više od 275 tisuća malih poduzetnika, a očekujemo da se toj brojci pridruže i hrvatski. Dugoročna podrška dosad iznosi 15 milijardi eura, a ukupan budžet je 600 milijuna”, rekao je direktor EIF-a, Gunnar Mai.

U narednih mjesec dana Ministarstvo poduzetništva kreće i s programima jamstava za equity ulaganja i subvencijama kamata za mikrokredite do 200 tisuća kuna koji bi trebali pomoći u razvoju 2000 malih tvrtki.